中共軍備不再純仿製優化 歐錫富：開始自主創新、發展低成本武器

中國解放軍055型驅逐艦日前發射一枚飛彈，外界推測可能是新型的「鷹擊-20」反艦飛彈。（取自網路）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍去年12月29日至31日發動「正義使命-2025」軍演，海、空兵力包圍我國之外還發射火箭彈。為此，國防院研究副執行長歐錫富撰文剖析中國軍事科技發展，提及共軍武器研發過程已經擺脫過去仿製、優化，自主創新成分越來越多，且從烏克蘭戰爭與俄羅斯模式，共軍已強調數量本身優勢，低成本武器也成為一種發展趨勢。

（原文「共軍武器發展最新狀況」，由國防院研究副執行長歐錫富撰寫，本報獲國防院同意全文轉載）

共軍武器最新發展包括艦載鷹擊—20反艦飛彈定型、商用武庫船、運—30試飛與混合電動戰車。這些項目顯示共軍全力發展技術創新，野心勃勃地企圖成為科技一流強國。

請繼續往下閱讀...

艦載鷹擊—20反艦飛彈





共軍最近公布鷹擊—20高超音速反艦導彈定型實驗畫面。鷹擊—20即鷹擊—21對應的艦載型。鷹擊-20彈體擁有助推段，這是除塗裝顏色外區別於空射型鷹擊—21的最大特徵。鷹擊—20配備雙錐體構型彈頭，可在大氣層邊緣再入時產生壓縮激波，形成壓縮升力效應。配合底部梯形氣動舵，鷹擊—20可在大氣層邊緣實現彈頭姿態調整與滑翔機動，加上速度超過5馬赫，使得敵方防空∕反導系統難以攔截，成功突防摧毀敵方航母、驅逐艦等大型海上目標。

商船貨櫃化武裝





社群媒體流傳影片顯示，有中國網友在港口捕捉到一艘改裝貨輪，甲板裝有貨櫃式垂直發射器、雷達及「1130型」30mm近迫防禦系統（CIWS）、「726型」誘餌發射器。該船貨櫃垂直發射系統高達60管，約為於美軍「伯克級」Flight I/II型驅逐艦的2/3。該船可能定位為發射垂直發射系統的「武庫艦」（arsenal ship），或者具備區域防空能力的「哨戒艦」（picket ship）。共軍將商船「軍用化」企圖顯而易見，儘管該船設計概念仍有待驗證，在戰時運用也有衍生法律問題的疑慮，但貨櫃化武裝已經逐漸盛行。

運—30中型運輸機





共軍近來展開中型運輸機試飛，該運輸機非正式稱為運—30，凸顯共軍域外作戰的企圖。運—30裝備四具渦槳發動機，類似空中巴士的A-400M，其共同特徵包括廣體機身。機尾裝卸艙門、堅固起落架、T型機尾、非後掠翼以及翼尖小翼（winglets）。運—30使用WJ-10或WJ-16渦輪螺旋槳，出力分為6,800與5,140馬力。A-400M發動機為Europrop的TP400-D6，出力11,000馬力，8葉槳，目前運-30為6葉槳。綜合整體性能，運—30接近C-130J大力士，比A-400M小。共軍運—20類似C-17，運—30類似C-130∕運—9。2014年珠海航展曾經展示運—30模型（新中運），載運量6.6萬磅，運—20為14.5萬磅，A-400M為8.2萬磅，運—9為5.5萬磅，C-130J-30為4.7萬磅。運—30可作為特種任務平台，包括電戰機、海上巡邏機、早期預警機等。運—30可在惡劣地形降落，也可在台海或中印邊界執行空投或空降任務。

99A衍生型的混合電動戰車





共軍最近推出55噸混合電動戰車原型車，顯然是99A型戰車的衍生型。這種1,500馬力混電推動戰車可以具備更遠航程，延長加油間隔與減少油罐車。14年前共軍推出99G型戰車，準備替換99A2戰車。99G型只有兩名乘員，並以飛彈為主要武器。99A2是以俄羅斯T-80/T-72為基礎研發。99型戰車另一衍生型為ZTZ-99，但未正式命名。99型戰車只生產800輛，除了單價過高，60噸重戰車也對中國的橋樑與鐵路設備造成負擔。

共軍武器研發逐漸從仿製優化到創新





從上述艦載鷹擊—20反艦飛彈、商船軍用化、運—30新中運以及混電戰車來看，共軍武器發展涵蓋陸、海、空軍，不但有正規武器，也有非正規武器。尤其研發過程已經擺脫過去仿製、優化，自主創新成分越來越多。共軍武器沿襲俄羅斯模式，強調數量本身就是一種優勢，不追求最高性能，武器夠用就好。烏克蘭戰爭經驗顯示，低成本武器也成為一種發展趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法