美軍炸毀委國俄製「山毛櫸」飛彈 1原因曝俄軍援淪廢鐵

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍對委內瑞拉的軍事行動展現強大制空權，最新流出的影像證實，至少一套俄製「山毛櫸-M2E」（Buk-M2E）地對空飛彈系統，在卡拉卡斯的米蘭達將軍空軍基地遭美軍精準空襲摧毀。這套原定用於攔截美機的防空利器，在被擊毀前，竟連1枚飛彈都未曾射出，暴露出委國防空體系早已因俄方軍援失能而全面癱瘓。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，這段流傳於社群媒體的影片顯示，這輛山毛櫸發射車在基地內遭直接命中，殘骸中仍可辨識出多枚未發射的防空飛彈。據知情人士透露，委內瑞拉的防空網絡與戰機機隊在美軍發動「絕對決心行動」前，就已因俄羅斯長期未能履行維修承諾、零件短缺等問題，處於大量非運作狀態。

報導指出，委國原本配備12套俄製山毛櫸-M2E 系統，但實際上僅5套具備作戰能力，其餘皆因技術故障或缺乏更換組件而被迫封存。山毛櫸-M2E雖設計用於應對飛機、直升機、巡弋飛彈與無人機，但此次在首都被美軍「點名」摧毀，無疑重擊了馬杜洛政權對俄製武裝的信心。

S-300V 長期停擺 蘇愷戰機淪為地面靶標

除了中程的山毛櫸系統，委國最引以為傲的長程防空王牌S-300V處境更為不堪。消息人士表示，這些戰略資產已處於無戰備狀態超過1年，始終等不到俄方的技術支援。這也解釋了為何美軍AH-1Z「蝰蛇」（AH-1Z Viper）攻擊直升機能在低空如入無人之境，卻未遭遇任何強力的地對空火力攔截。

這種「紙老虎」現象同樣延伸至委內瑞拉空軍。報導提到，委國裝備的俄製蘇愷-30MK2（Su-30MK2）戰機，目前面臨嚴重的發動機與關鍵航電零件短缺，多架飛機因無法維修而長期滯留地面，在美軍空襲初期即淪為靜態靶標。分析指出，俄羅斯軍貿合約的「爛尾」與後勤缺失，讓委國多年來耗費巨資建立的俄製武裝，在實戰關鍵時刻全數淪為廢鐵。

