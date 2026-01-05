美陸軍NGC2「次世代指管系統」 今年底擬由師級部隊實測

美軍官兵操作的智慧型手機ATAK系統。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍現正推動指揮作戰體系升級，並由戰鬥部隊實際測試NGC2、也就是「次世代指管系統」的全新架構，強化兵種態勢感知。外媒報導指出，美陸軍預劃今（2026）年底前擴大至師級規模測試，藉由實兵演練驗證先進資訊共享與整合技術，進一步提升戰場指管能量與作戰決策優勢。

軍聞網站「Breaking Defense」去（2025）年底報導，美國陸軍今年有意加速推動「次世代指管系統」計畫並擴大測試，根據規劃，美陸軍將同步在基層、師級（the division）部隊實測，持續驗證其整體的戰場情資呈現、建構共同圖像，進而掌握決策優勢，制敵於先。

美陸軍NGC2系統現由國防公司安杜里爾工業（Anduril）、洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）分別組隊開發中，其中，前者正與第4步兵師（4th ID）聯手實施「常春藤尖刺」（Ivy Sting）計畫、每6周施測一次，至今已小規模施測3次；今年底前預計將舉辦3次小規模對抗演習、以及師級規模的「長春藤集叢」（Ivy Mass）演習，為後續納入「聚合計畫」（Project Convergence）測試時程鋪路。

美陸軍的NGC2以「技術堆疊」為核心，整合傳輸、基礎設施、資料和應用程式4層系統架構，有效整合跨軍種載具、感測器資訊以建構共同作戰圖像，加速部隊戰時決策。此為示意圖。（Anduril官網）

與此同時，洛馬則正與第25步兵師（25th ID）聯手策畫「閃電打擊」（Lightning Strike）系列測試，基於平行開發策略，發展跨部隊、跨兵科的「技術堆疊」架構（an integrated data layer），並可望於今年初展開測試。

NGC2是一套以傳輸、基礎設施、資料和應用程式4層架構為核心，「技術堆疊」（technology stack）而成的整體資訊架構，透過人工智慧（AI）及大數據分析，有效整合跨軍種載具、感測器資訊並建構視覺化的共同作戰圖像（COP）；基層官兵可藉現有的「安卓部隊覺知應用套件」（ATAK）等數位介面即時獲取情資，加速整體決策，確保任務遂行。

