美示範經典斬首戰還不夠 加買特戰版CH-47研究升級改良

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍對委內瑞拉展開「南方之矛」行動，三角洲部隊近日搭乘直升機，全程僅耗時約2小時就完成對委內瑞拉總統馬杜羅執行軍事斬首行動。根據美國陸軍2026財年預算，美軍持續增購CH-47F與特戰版MH-47G「契努克」系列直升機，並協助研究系列最新改良版機型。

軍聞網站「Army Recognition」報導，根據五角大廈近日公布2026財年國防預算資料，美陸軍已獲得專項資金，預計將增購6架全新CH-47F Block II，與5架MH-47G Block II特戰專用直升機，以應對變化莫測的國際地緣政治局勢，和日益增長的作戰需求。

報導指出，相關資金也將用於研究、發展、測試與評估（RDT&E）工作，協助上述「契努克」系列最新改良版機型，全面升級各項關鍵系統與性能，從而提升生存能力和部隊戰備能量。

由波音集團產製的CH-47F Block II以CH-47F為基礎進行改良，Block II型升級機身結構、傳動系統、操作設備與油料供應系統，並更換可靠度更高的旋翼系統零附件。儘管機身總重增加4000磅（約1.8噸），但發動機油耗、整體飛行性能與航程上都有所提升，也具備更經濟的操作與後勤維修成本。

特戰型MH-47G Block II則是專為夜間和低能見度作戰而設計，搭載名為「通用航空架構系統」（CAAS）的完全整合式數位化駕駛艙，以及地形追蹤雷達等先進裝備，且對整體機身結構進行補強，是美軍特戰單位執行高風險深入敵後任務的最佳利器。其中，特戰型搭載自動和數位飛控系統，可大幅減輕飛行員在低能見度環境做戰中的工作負擔。

報導說，儘管「未來垂直起降」（FVL）計畫已持續多年，但該預算結構顯示出，美陸軍仍需要可立即投入的成熟平台。「契努克」可運輸滿載作戰裝備的聯合輕型戰術車輛（JLTV）或高達26000磅的外部有效載荷，這對於在嚴苛環境下執行快速機動作戰至關重要。

