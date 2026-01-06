美軍第10山地師成立無人機部隊 強化山地立體作戰

美第10山地師去年12月成立多支部隊，包括「狐狸」（Fox）無人機戰術連。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍第10山地師近期宣佈將成立「無人機優勢」部隊，其下屬第10航空團已成立一個無人機戰術連，該連將成為該師的示範部隊，為全軍部署無人機做準備。

星條旗報報導，美國陸軍去年5月宣佈對航空部隊進行全面改革，重點減少直升機數量，並增加無人系統。第10航空團去年12月成立的「狐狸」（Fox）無人機戰術連，便是順應此政策。

第10山地師指出，該政策要求2026年時每個師需要有更強的進攻和摧毀敵方防空系統的能力，「狐狸」連為第10航空團增添更多元的作戰能力。

同時，第10山地師補充，該連也正與師中的一個創新部門合作，自立生產無人機零組件。這將使該部隊處於陸軍整合無人系統趨勢的前段班，確保全師擁有先進工具戰勝對手。

報導指出，美軍各部隊不斷在試驗不同類型的無人機，有時甚至在烏克蘭軍隊的指導下自行發展。「狐狸」連的成立也表明，小型作戰單位正在湧現，以滿足新的戰場需求。

圖為「狐狸」連所屬的第10航空團。（DVIDS）

