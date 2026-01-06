南韓KF-21將進攻西方戰機市場 單價8300萬美金起跳

韓國航空宇宙產業公司（KAI）近日公布KF-21的單價，僅具空戰能力的Block 1版本為8300萬美元（約新台幣26.1億），而多用途Block 2版本則為1.12億美元（約新台幣35.2億）（法新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕 韓國航空宇宙產業公司（KAI）所製造的「4代半」戰機KF-21即將推出，要打入全球戰機市場與西方先進戰機競爭。KAI並於近日公布KF-21的單價，僅具空戰能力的Block 1版本為8300萬美元（約新台幣26.1億元），而多用途Block 2版本則為1.12億美元（約新台幣35.2億元），與F-35戰機單價相近，但考量載彈量和動力等因素，性價比則相當高。

軍聞網站「Defence 24」報導，KF-21的2個版本都將於今年投入量產，KAI並於近日公布2個版本的單價，考量KF-21為雙發動機戰機，以及多達10個武器掛載點，這個價格非常誘人。

報導指出，該價格僅包含空機製造價，不包含相關配件和全壽期成本。但該價格也得益於南韓將對KF-21發出的大規模採購訂單，以及南韓國內供應鏈的依賴，雖然目前其國產發動機還未能取代美國發動機。

報導指出，KF-21已經在阿拉伯世界引起關注，該地的國家因為美國、以色列政策，而遲遲無法取得F-35。法國飆風戰機的案例已經表明，各國可能將其視為F-35的替代選項。

根據相關公開資料，美國國家防衛部所屬「聯合計畫辦公室」（JPO）在2024年與洛克希德．馬丁針對第18批、145架戰機的協議，總價值包括備件、工程和其他物品等共118億美元（約新台幣3866.6億元），但不包含發動機。

F-35聯合計畫辦公室估計，第15到17批次時F-35A（美國空軍版）單價為8250萬美元，F-35B（美軍陸戰隊版，能短場起飛與垂直降落）單價1億900萬美元，F-35C（艦載機版）單價1億210萬美元。

