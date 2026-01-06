美軍證實活捉馬杜羅用了無人匿蹤偵察機 海軍、陸戰隊飛機都參一咖

美軍日前對委內瑞拉發起「絕對決心」行動，成功活捉該國領導人馬杜羅及其夫人，而在此次行動中除戰機、直升機和轟炸機，就連先進的匿蹤偵察無人機也參與其中。（美國空軍南方司令部X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普台灣時間4日宣布成功逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅夫婦，證實「絕對決心」行動（Op. Absolute Resolve）告捷，兩人後續將押送紐約接受司法審判；美國空軍指出此次行動共派遣各型軍機逾150架聯手空襲，為任務創造壓倒性優勢，不過，他更透露陣中還包含「偵察無人機」，也不乏海軍、陸戰隊及空軍國民兵的飛行器參與。

美軍參謀首長聯席會議主席空軍上將凱恩（Gen. Dan Caine）美東時間3日在記者會上說明，此次行動一共出動20處基地的150架以上軍機，包含F-22、F-35戰機，EA-18G電戰機，E-2D預警機甚至是B-1轟炸機等，創造全面性空優；但他補充，這場行動也派遣了「為數可觀的無人機」（numerous remotely piloted drone），搭配美國空軍國民兵（ANG）、海軍及陸戰隊的空中兵力參與任務。

美軍特戰部隊的MH-60直升機。（美軍南方司令部X帳號）

凱恩強調，這項任務是「只有美國才能辦得到的大膽行動（an audacious operation）」。

無獨有偶的是，美國《國防新聞》（Defense News）今（6）日報導指出，多位航空攝影師、軍聞媒體相繼指出，美軍神秘的RQ-170匿蹤偵察無人機日前被捕捉到返航波多黎各的身影，且時間點正好就在「絕對決心」行動後，間接與凱恩在記者會上提到有關空中情監偵、無人機等言論相契合。

U.S. RQ-170 stealth drone returning to Puerto Rico this morning.



This is immensely rare footage of the drone, spotted after supporting US strikes on Venezuela last night. pic.twitter.com/XQFpWyIjiW — OSINTtechnical （@Osinttechnical） January 3, 2026

RQ-170為美國航太大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）研發的偵察無人機、又名「哨兵」（Sentinel），為該公司臭鼬工廠（Skunk Work）製造、具備匿蹤能力的尖端產品；不過，該型機過去鮮少曝光，就連美軍官方資訊也多有保留，僅稱其是低可視度無人機，並透露所屬部隊為駐美國內華達州的美空軍空戰司令部第432聯隊（432nd Wing, ACC）。

