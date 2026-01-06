中製VT-4戰車實戰大烙賽！泰國士兵狠批：不如烏、美老戰車

社群媒體則流傳出照片，顯示泰國使用的中製VT-4戰車發生膛炸，但該型戰車2017年才開始購入。（圖取自X@T_90AK）

〔即時新聞／綜合報導〕泰柬邊境衝突再度爆發後，雙方使用多款中製武器互轟，不過從中國出口軍武屢見品質問題，泰國士兵怒批中製VT-4戰車反覆出現機械故障和設計缺陷，反而是烏克蘭製造的老戰車BM Oplot-T、美國設計的M60A3「巴頓」、M48A5PI戰車在戰場上更加可靠。

據軍事網站《Defence Blog》報導，多名泰國現役士兵針對中製VT-4戰車在實戰中的表現提出嚴厲批評，還沒上前線，光是在訓練和作戰部署期間VT-4戰車就頻繁出現故障，直接影響了作戰準備。

最嚴重問題之一是主砲在長時間射擊下的性能，在野外進行大量實彈射擊後，砲管耐久性會成為一個問題，已經有多個砲管膛炸畫面流出，泰國軍方也證實有相關事件發生；同時電子系統和引擎也容易發生故障，乘員報告稱間歇性故障會使野外作業變得複雜。

另外在防護和機動性能方面也備受非議，操作人員認為，與現代主戰戰車的相比，VT-4側面裝甲不足，砲塔旋轉速度也被認為在交戰中低於所需速度。

相比之下，泰國現役的老戰車普遍被乘員認為更加可靠，烏克蘭製造的BM Oplot-T以及美國製造的M48A5PI和M60A3「巴頓」在作戰和非作戰條件下均表現出穩定的性能。泰國軍官也暗示，在執行高難度任務時應更多地依賴裝備BM Oplot-T和「巴頓」戰車的部隊。

