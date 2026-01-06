中共遠程火箭射擊 國防部：我防空飛彈對威脅及「彈著點」全程監控

共軍此次對台軍演並發射27枚PHL-191遠程火箭彈，國防部最新報告表示，防空飛彈部隊當時針對來襲威脅及「彈著點」均實施全程監控，保持高度警戒。（資料照，路透）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部最新書面報告今（6）日送抵立法院，針對中共去年底對台發動所謂「正義使命-2025」針對性軍演，國防部說明當時具體應變機制指出，共軍宣布劃設禁航區及實施複合式行動時，軍方立即開設「應變中心」，並依聯合作戰指揮機制下達「立即備戰操演」，除嚴防共軍「由演轉戰」，更同步整合海巡署艦船實施「併航監控」，以此反制闖入我鄰接區的共艦與海警船。

立法院外交及國防委員會8日邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

國防部報告指出，中共宣稱因美國批准111億美元（約台幣3500億元）對台軍售案，而在台海週邊從事「對台針對性軍演」，企圖藉軍事演習與實彈射擊、外交、輿論、網路等手段，演練對台作戰預案，加大對我軍事威懾與壓迫力度，且嚴重影響區域主要海、空航運。

面對中共此次行動，國防部指出，國軍在演習前已掌握關鍵預警徵候並策定應處作為。當中共正式宣布軍演並劃設禁航區後，國防部隨即啟動應變中心，並下達「立即備戰操演」及開設指揮所，以掌握全般敵情。

針對外界關注的海上灰色地帶威脅，報告特別提及，國軍此次採取「同步整合海巡署艦船」的策略，採「併航監控」方式，共同應對騷擾我鄰接區的中共海警船及軍艦。

在空中與飛彈威脅方面，對於共軍發射的27枚多管火箭，國防部強調，防空飛彈部隊當時針對來襲威脅及「彈著點」均實施全程監控，保持高度警戒。

立法院外交及國防委員會8日邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。國防部書面報告6日送抵立院。（記者方瑋立翻攝）

此外，為防止共軍藉演習發動奇襲，報告也揭露地面部隊動態。三軍地面戰備部隊當時依令實施「戰備偵巡」，並將重點置於「關鍵基礎設施」與「重要軍事目標」的防護。部隊執行了戰備裝載、疏散、機動整備及阻絕設置等任務，維持高戰備能力，目標是嚴防共軍「由演轉戰」。

國防部強調，此次應處採「不升高衝突、不挑起爭端」指導，但在面對複合式、多面向的襲擾下，政府及國軍均能在有節、有序、有管制的原則下妥適應處，確保國家安全。

另值得注意的是，國軍今年起啟用新式「核密作業」，凡部隊產製的任何資料、資訊，文章每個段落都需標註密等屬性，凡洩密者依法追究。因此本次書面報告每個段落也都標上【無】，引起民眾黨立委林憶君、國民黨立委徐巧芯接連批評「愚蠢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法