英國2033年將獲得第75架F-35戰機 突破採購「天花板」

在英國伊莉莎白女王號航艦起飛的F-35B戰機。（歐新社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕英國政府近期公布了F-35戰機的最新交付進度與後續規劃，根據軍聞網站「Defence Blog」報導，英國政府一份送交議會的報告陳述，英國預計在2033年底之前接收第75架F-35戰機，代表近年來把獲得74架同型機為基本戰力的英方，可望突破這個「天花板」，遂行後續採購。

根據「Defence Blog」報導，英國政府5日一份送交國會的文件指出，英國政府當前已接收41架F-35戰機，雖然比去年底獲得48架的預期數字來得少，但英方不會對製造商洛馬開罰，尚未交機的7架戰機，會在今年4月以前全數交付完畢。

值得一提的是，英國政府近年將獲得74架F-35戰機，視為具備基礎作戰能力的門檻，並保留後續增購的權利，而這份報告提及，英軍將在2033年底之前，獲得第75架F-35戰機，代表近年來的74架「天花板」可望突破。

請繼續往下閱讀...

另外，英國正在獲得的第一批48架F-35戰機，均為可垂直起降的F-35B，供伊莉莎白女王級航空母艦打擊群使用，但後續將採購常規起降的F-35A戰機，這是因為，F-35A戰機可具備核威懾能力，且採購與維護成本皆比F-35B低了25％左右。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法