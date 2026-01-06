戰力解封！烏軍幻象2000首曝掛載「雲母」飛彈 具備視距外攔截力

烏克蘭空軍操作的法製幻象2000-5F戰機。（圖取自烏克蘭空軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭操作的法製幻象2000-5F戰機戰力正式「解封」。根據專業航空網站《The Aviationist》報導，近期流出的照片證實，烏克蘭空軍已為幻象戰機配備具備中程攔截能力的「雲母」（MICA）空對空飛彈。此舉補足了先前僅能依賴短程飛彈的火力缺口，顯著提升其空戰能量。

這張最初由慈善基金會在Instagram發布的照片顯示，一架烏軍幻象2000戰機掛載點上安裝了MICA飛彈。雖然飛彈尖端被保護蓋遮蔽，無法確認是紅外線導引（IR）或主動雷達導引（EM）版本，但MICA具備超過60至80公里的射程，賦予烏軍視距外（BVR）作戰能力。

值得注意的是，烏克蘭空軍近期發布的影片中，一名飛行員曾直言該型戰機「缺乏長射程空對空武器」，希望能有平衡效能與成本的手段，以因應俄軍龐大的空中威脅。分析指出，這番言論顯然就是指涉對MICA飛彈的迫切需求。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）於2025年2月開始向烏克蘭交付首批幻象2000-5F。烏克蘭空軍隨後於3月宣布，該機首次成功攔截俄製Kh-101巡弋飛彈。烏軍飛官在近期影片中更聲稱，該機攔截敵方無人機和飛彈的效率高達98%，表現極其出色。

目前已有影像顯示，一架幻象2000機身上塗有6個Kh-101飛彈擊落標記，飛行員更暗示另有6架戰果尚未塗裝。《The Aviationist》強調，儘管數字驚人，但目前尚無第三方獨立數據可驗證上述戰績。

一張由烏克蘭飛行員簽名並捐贈給慈善機構的照片顯示，烏國空軍幻象2000-5戰機已掛載具備中程攔截能力的MICA「雲母」空對空飛彈（紅框處）。這張照片首度證實該法製戰機在烏俄戰場已解封「視距外」作戰實力。（圖取自Volyn SOS Medical Instagram）

根據法國政府規劃，烏克蘭在2025年第一季接收6架幻象2000-5F戰機，雖然其中一架於7月因設備故障失事，但法方已承諾在2026年進一步追加移交數量。

目前烏軍正持續採取分散部署策略，頻繁更換幻象戰機的進駐基地，以防範遭俄軍地面摧毀。隨著具備中程射程的雲母飛彈到位，這批法製戰機將在烏克蘭南部的防空體系中扮演更具侵略性的角色。

Ukrainian Mirage 2000 fighters have been equipped with French MICA medium-range air-to-air missiles to counter Russian air targets. https://t.co/AuliNF5G7i pic.twitter.com/y5zXa9vgKQ — Special Kherson Cat ??? （@bayraktar_1love） January 5, 2026

