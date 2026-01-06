台海複合威脅大爆量！ 國安局揭中共軍演間對我網攻「破400萬次」

中共解放軍東部戰區去年底對我突襲發動軍演，除派遣海空兵力及火箭軍對我實施圍台演習、實彈射擊，根據國安局統計，共軍期間還結合認知作戰，對我散步近2萬則爭議訊息、網攻破400萬次。（解放軍東部戰區微博）

〔記者陳治程／台北報導〕中國去年底對我突襲發動軍演，3天內除出動逾200架戰機、近30艘共艦暨海警船，還朝我南、北外海發射27枚火箭彈，衝擊區域安全，國防部政戰局當時也揭露共軍大肆宣傳「疑美、投降」等爭議訊息。國安局最新書面報告也指出，中共軍演間散播的社群爭訊破1萬9千則，兩日網駭更超過410萬次，形成複合式威脅。

國安局表示，美國白宮去年12月發布《國家安全戰略》（NSS）報告指出，該國將印太定位為全球競爭的優先戰區，聚焦關鍵航道、美軍前沿部署、盟友共同防務等三大核心方向，並在月中同意對我百億餘美元軍售，加上美國戰爭部《中國軍力報告》直指中共「戰略決勝」軍事力量嚴重威脅台海安全，成為軍演發起的導火線；至於中國內部則有經濟疲軟、肅貪等因素，促使共軍以軍演轉移上述焦點。

請繼續往下閱讀...

因此，解放軍東部戰區去年12月29日對我無預警發起軍演，先是同步以以中、英文公告，並在我周邊開設7處海空禁航區，運用共軍機、艦搭配中國海警船等兵力施行「圍台」演習，加以PCH-191多管火箭砲實彈射擊，嚴重干擾我周邊國際航空、航運安全。



國安局統計，中共演習期間運用多重管道、手法，在社群媒體上散播高達1萬9千餘則爭議訊息；還加強協同多支網軍，在軍演前2日對我網攻高達417萬次，形成複合式威脅。（路透檔案照）



國安局另指出，中共演習期間，運用官媒渲染、影片剪接、AI生成造假、盜用帳號、學者附和 、網路水軍推宣等手法擴大宣傳爭議訊息；據統計，自去年12月29日至今年1月2日，中共在上發布的爭訊高達1萬9千餘則、其中799組異常帳號集中在TikTok、臉書、Threads、X等平台，集中炒作「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等論調，企圖弱化國人自我防衛信心，友盟挺台立場。

此外，國安局更引述印太國家、北約及歐盟等官方機構立場，強調中共之於全球網路安全的威脅程度，對我資安侵擾頻次更逐年上升。另據統計，中共在軍演首日的網攻侵擾高達約208萬次、比前（28）日的154萬次明顯提升；次（30）日再微幅提升至209萬次，又以中國「APT24」、「BlackTech」」兩大解放軍網軍最為活躍，凸顯中共藉軍演對我網安侵駭之操作模式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法