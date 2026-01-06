中國在內蒙設兩處模擬台博愛特區 我軍方多層次防護網保衛中樞

太戰略智庫執行長矢板明夫去年10月示警，中國在內蒙的台灣博愛特區複製品已越來越精細，更多出我國司法院、外交部等建物設施。（圖取自矢板明夫臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國對委內瑞拉進行斬首戰，特戰部隊成功逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅夫婦，並押送紐約接受司法審判，引起台灣如何防範共軍斬首戰的討論。軍方人士今天指出，共軍在內蒙兩處基地都複製了我博愛特區的建築分佈，進行對台斬首戰的訓練及空中轟炸攻擊，為防護博愛特區及中樞安全，軍方已部署多層次的防護網，並且調整大台北部署進駐兵力，包括部署中程丶近程防空飛彈與火砲丶無人機反制系統，再加上由憲兵快速反應連與陸戰隊的台北衛戍戰鬥隊，落實捍衛中樞安全。

軍方人士表示，中國在內蒙的兩處基地，分別是朱日和基地及阿拉善左旗基地，前者為主要的訓練基地，早在2015年就被發現有類似我國總統府的建築，隨後不斷的擴建，到了2025年10月的衛星圖像分析，該基地已擴建，並新增了模擬的司法院、外交部及國防部後備指揮部等建築。此外，還發現一條長約 280 公尺、連接總統府與司法院的地下通道，疑似用於訓練部隊在地下設施內進行實戰演練。

在阿拉善左旗基地部分，軍方人士說，這塊基地位於內蒙古西南部的阿拉善盟。根據2024年3月曝光的衛星照片顯示，該地有一塊大規模的模擬城鎮，其街道比例與台北市博愛特區的街道布局幾乎完全一致。其用途偏向於模擬炸射或空降訓練，意圖在提升對台北政經核心區域的精準打擊能力。

溫約瑟在2024年就曾發文指出，內蒙古阿拉善左旗的佈置場景，類似我國台北市中正區的「博愛特區」。（圖擷取自臉書社團「影像情報分析IMINT」，本報獲溫約瑟同意授權刊載）

軍方人士指出，為因應中國飛彈攻擊，軍方在台北週邊地點部署愛國者飛彈及NASAMS國家防空飛彈系統，進行多重空層的攔截防護，並以車載式的復仇者刺針飛彈丶雙聯裝刺針飛彈丶人攜式刺針飛彈及自動化近迫系統，來防範可能入侵的低空目標與巡弋飛彈，另在總統府週邊高點部署了無人機反制系統。

地面部隊方面，除了六軍團部署了多道防線之外，海軍陸戰隊也進駐台北市，並與憲兵部隊組成多支台北衛戍戰鬥隊，這些部署就是以多層次的防衛網，構築起中樞安全的保護網。

此外，為反制共軍可能採取的直升機搭載特戰部隊，採機降方式突襲台灣北部丶甚至是進攻博愛特區，軍方近年也在漢光演習期間，在松山機場丶桃園機場等地，演練模擬共軍特戰部隊以機降方式攻入北台灣，相關部隊除了可出動各式刺針飛彈，擊落敵方的直升機之外，機場等重要軍政據點周邊，也部署了20機砲丶35快砲等傳統式防空武器，不會受到敵方電子干擾。

