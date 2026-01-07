國軍偵獲中共出動18機艦 連續第8天空飄氣球擾台

中共解放軍在台海周邊海空域動態。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，對我海空防衛戰備施壓。國防部今天（7日）例行公布，自昨（6日）上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機11架次、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中9架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域；另連續第八天出動空飄氣球擾台。

​國防部示意圖顯示，昨天共機活動時間介於上午7時20分至下午6時05分之間，出動主戰機與無人機計10架次，其中8架次逾越中線；國軍另於上午8時45分至下午1時10分，偵獲中共輔戰機1架次，活動於西南空域。

​空飄氣球方面，國軍於昨天上午9時45分及下午2時50分，分別在台中西南58浬及基隆以西75浬處偵獲各1枚氣球，高度均為2萬2000呎，隨後分別於上午10時40分及下午3時50分消失。這也是中共從2025年12月31日至今，連續第8天出動空飄氣球擾台。

​國防部指出，除空中活動外，偵獲6艘共艦及1艘公務船持續於台海及周邊海域活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

