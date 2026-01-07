美軍電光火石逮馬杜羅 電子戰成行動關鍵 國軍基層應導入

圖為國軍無線電微波通訊車。（讀者提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍3日猝然對委內瑞拉發動「絕對決心」行動，在短短3小時內迅速空襲、突入委國領導人官邸逮捕馬杜羅，其行動關鍵之一就是運用電戰系統壓制委國裝備，引起社群相關討論。有網友認為，國軍應盡速導入電戰裝備至基層，包含連、排級使用的個裝型電戰裝備也應引進。

對於美軍行動中電戰壓制，有網友在臉書「軍事茶館訊息中心 」社團發表意見，表示對於電戰裝備近期多以所謂空用電戰夾艙類較為知名，但海用與陸用電戰配備較少論及，海用電戰像是我方常見如ESM與干擾絲等，甚至更為強悍的海用主動電戰裝備多半難以討論出。

不過該網友認為，電戰能量也或是不對稱作戰一環，外購部分若跟美方有協商，除了資通電軍外，陸軍，憲兵到陸戰隊，等該有搭配涵蓋「偵測、定位、欺騙、阻斷」等整合電戰系統，即便有可能遭到部分降規，能較快獲得的美系電戰配備也該採購引進。

該網友舉例，美軍「旅級戰鬥隊地面層級人攜式電戰系統」（TLS-BCT），可將偵測與干擾整合在一起，並自動化同時攔截與進行精確定向干擾敵方通訊與無人機通信鏈路，該系統為美國旅級以上基於史崔克載台為主將信號情報（SIGINT）、電戰與網路行動整合。

網友補充，就算不能比照引進，但起碼可以導入，由JLTV改裝之戰術電戰（EWTV）作為旅級或軍團電戰裝備，可提供近程電子掩護與干擾敵方無線通訊；或者反無人機系統M-LIDS / Fixed-LIDS （Low-Integrated Defeat System），搭載AN/TPQ-50雷達偵測，結合電子干擾槍與動能機砲打擊，其電戰模組能切斷無人機與GPS和控制者的聯繫；亦或是

不過，國軍目前需求等級最高的，恐怕還是實際下放於連級/排級使用之電戰配備，比方個裝型電戰套件VROD或VMAX，前者負責偵測周邊電磁環境並發出警告，後者負責對特定頻率進行小範圍干擾。以及單兵背負式系統 （TLS-Manpack），可進行全頻段信號監聽與干擾，可在敵後執行信號攔截或阻斷敵方指揮通信鏈。

