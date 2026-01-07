F-16V戰機MMC任務電腦故障 軍方人士：多種狀況恐危及飛行員安全

空軍花蓮基地F-16戰機會在夜間丶清晨進行緊急升空任務，尾部噴發的橘紅色火焰相當醒目、震撼。（資料照，記者游太郎攝）

相關新聞

F-16夜航失事傳出傘具訊號未開啟 海空軍持續搜救絕不放棄

F-16V失事 「靠北長官」爆飛機MMC任務電腦「常故障」

請繼續往下閱讀...

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍機號6700的F-16V戰機，昨晚在執行任務時因戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，戰機雷達光點消失位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處，軍方及海巡丶空勤總隊持續進行搜尋中，絕不放棄任何希望。

對於傳出戰機「模組化任務電腦」（MMC）可能故障的問題，軍方人士今天指出，F-16 戰機的任務電腦是飛機的「大腦」，負責整合導航、雷達及姿態顯示等核心資訊。當任務電腦在極端環境（如夜航或雲中飛行）下故障時，極可能因此導致飛行員產生空間迷向（Spatial Disorientation）的危險。

圖為美軍F-16機隊過去使用的模組化電腦，但在升級為F-16V之後，由雷神公司產製的MMC任務電腦型式已與過去有所不同。（圖：取自美國洛克希德馬丁公司網站）

他指出，MMC一旦故障，可能會導致關鍵姿態資訊喪失或錯誤，例如可能導致抬頭顯示器（HUD）或多功能顯示器（MFD）上的飛行姿態指標（如地平線、高度、速度）消失、凍結或顯示錯誤資訊。在缺乏外部視覺參照（如海天一線消失）的情況下，尤其是夜間飛行，飛行員若無法獲得準確的儀表數據，將難以判斷飛機的實際方位。

此外，也可能發生儀表資訊矛盾誘發感官衝突的可能。軍方人士說，若主導航系統或慣性導航系統（EGI）失效，飛行員必須切換至備用儀表。當備用儀表與飛行員殘留的生理體感（如內耳前庭感覺）發生衝突時，會產生「感官不一致」，進而引發嚴重的空間迷向。

軍方人士說，在MMC友障或是出現異常時，可能會產生任務飽和與注意力分散等問題。電腦故障通常伴隨警報與多項系統異常。飛行員在夜間或惡劣天候中，為了排除故障會導致「任務飽和（Task Saturation）」，使注意力從「維持飛機姿態」轉移到「處理故障」，進而忽略了掃視儀表，在不知不覺中陷入危險飛行姿態。

他表示，戰機若是已有裝配自動防撞系統（Auto GCAS）時，一旦MMC異常或是故障，也有可能會導致自動防撞系統的失效。新型 F-16V 將配備有自動防撞地系統（Auto GCAS），能在飛行員昏迷或迷向時自動拉升飛機。若相關電腦系統故障，這道最後的防線將無法運作，增加墜毀風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法