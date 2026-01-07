空軍優秀飛官跳海逃生失蹤 澎湖鄉親湖西天后宮祈福集氣

空軍飛官辛柏毅跳海逃生失蹤，澎湖親友前往湖西天后宮參拜。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕空軍1架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機昨（6日）晚間執行夜航訓練時，突然在花蓮外海從雷達光點上消失，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘逃生，經過海巡巡防艇漏夜搜尋仍下落不明，在澎湖的飛官父母接獲通知，今（7日）由澎湖防衛指揮部安排飛往台灣，留守澎湖親友則前往飛官祖籍湖西天后宮上香參拜，祈禱飛官能平安歸來。

湖西天后宮主祀媽祖，是澎湖人主要信仰。（記者劉禹慶攝）

失蹤飛官辛柏毅（29歲）是澎湖湖西鄉子弟，父親由警職退休，不久前辛柏毅才與同在空軍任職的妻子完成人生大事，並前往北歐芬蘭度完蜜月返台，歸建才僅「2天」就接獲緊急任務升空，卻發生意外。消息剛傳回澎湖，家開五金行的親友，頓時籠罩在愁雲慘霧之中，但強忍悲痛不敢讓辛柏毅年邁阿嬤知道，擔心阿嬤受不了擔心害怕。

請繼續往下閱讀...

辛柏毅在澎湖就讀國中畢業後，就赴台就讀中正預校，開始軍旅生活，戶籍也遷下馬公，父親甫由馬公警分局文澳派出所退休，父子2人感情很好。辛柏毅是空軍官校108年班畢業的優秀飛行員，畢業典禮時，父母還專程由澎湖趕往參加合影留念，此次因機械故障跳海逃生失蹤，由於寒流來襲，澎湖鄉親都希望媽祖保佑，辛柏毅能平安歸來。

由於辛柏毅祖籍澎湖縣湖西鄉湖西村，湖西天后宮是當地信仰中心，供奉澎湖信眾最多的媽祖，因此自消息傳開後，許多辛家親友都不約而同趕往天后宮上香祈福，並點亮光明燈，希望媽祖顯靈，保佑辛柏毅平安歸來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法