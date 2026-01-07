為什麼川普這麼想要格陵蘭？ 牽制中俄卻可能換來北約瓦解

格陵蘭為丹麥所屬自治區，美國總統一再表達想獲得格陵蘭的企圖，引發外界諸多討論。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普多次表達欲獲得格陵蘭的企圖心，白宮強調，正討論外交政策目標選項，且「動用美軍始終是可以考慮的選項」。雖然美軍有一處位在格陵蘭的皮圖菲克太空基地，但就軍事角度而言，若美國充分掌握格陵蘭，將有助於牽制中、俄於北極圈一帶的軍事活動。但擁有格陵蘭的丹麥，也是北約成員國，若美軍對北約成員國發起軍事舉措，恐使北約既有的聯防體系不復存在。

格陵蘭總面積廣達216萬平方公里，是全球最大島，大部分都位於北極圈內，川普去年1月就任第二任期後，不斷表達對獲得格陵蘭的意念，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在當地時間6日表示，川普總統已多次明確表示，獲取格陵蘭是美國的國家安全優先事項之一，強調這對於在北極地區嚇阻對手至關重要。她說，川普及團隊正在討論實現這一重要外交政策目標的多種選項，強調「作為三軍統帥，動用美國軍隊始終是他可以考慮的選項之一。」

川普日前才突襲委內瑞拉，拘捕委國總統馬杜羅夫婦，但若川普對格陵蘭發起軍事行動，背後意義截然不同。



美國總統川普近期突襲委內瑞拉後，引發國內反彈聲浪，民眾持標語表達抗議。在川普持續表達想獲得格陵蘭的意念後，後續動態值得關注。（法新社）

綜合公開資訊，川普會想獲得格陵蘭主要有多重因素，首先，格陵蘭位於北極戰略要地，面對中國、俄羅斯勢力不斷在北極圈內擴張，格陵蘭有助於遏止這兩個美國主要競爭對手的企圖心；格陵蘭的稀土、石油、天然氣等資源，也是美國與中、俄競爭的底氣。另外，川普也想像美國19世紀購得阿拉斯加、路易斯安那一般，為美國的版圖留下永久貢獻。

格陵蘭、英國、冰島之間存在著GIUK（Greenland, Iceland, UK的縮寫）缺口，也就是進出北極圈的海上要道，也是俄羅斯北方艦隊進出大西洋的要地，美軍在此雖有皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），可以掌握、偵測俄國彈道飛彈，但若擴大對格陵蘭的掌控，美軍不僅可擔任「眼睛」，還可以讓美軍強化後勤補給、空中打擊的相關能力。

請繼續往下閱讀...

不過，由於美國、丹麥都是北約成員，這個因反制共產國家而生的組織，迄今仍緊密運作，如果美國對格陵蘭發動軍事行動，將對於北約長年以來的基礎造成嚴重打擊，甚至部分國家有倒向中、俄的可能性；增加國際局勢動盪之際，美國也可能面對歐盟的制裁，同時在國內民調不挺的狀態下，是否衝擊美國內政，值得繼續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法