英海軍接裝「神劍號」水下無人潛艇 強化北大西洋監偵能量

英國海軍接裝首艘超大型水下無人潛艇「神劍號」，後續將展開2年進階海試。（英國國防部潛艦交付局X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國國防部去年底宣布，其以「鯨魚座」計畫為推動的首艘超大型水下無人潛艇「神劍號」，現已交付給英國海軍，並由軍種展開後續的進階測試工作、評估其戰力的同時，也加速建構前瞻性「有人／無人組合」（MUM-T）架構，提升海上任務效能。

英國國防部去（2025）年12月發布新聞稿指出，該部潛艦交付局（Submarine Delivery Agency, SDA）已將「神劍號」潛艇移交英國海軍，成為該軍首艘超大型水下無人載具；該艇在過去三年內接受一系列測試，後續將由英軍執行2年期的「進階海試」（extensive sea trials），作為建構XLUUV應用教範、流程，以及未來採購類似裝備的參考基礎。

英國「神劍號」無人潛艇長12公尺、寬2公尺，排水量19公噸，為海軍「海怪鯨魚」計畫（Project Cetus）歷時3年的研發成果；根據官方公開資訊，該艇具備可觀酬載與自主運作能力、續航力約5天，未來則有加裝電池、反潛或情監偵設備的擴充空間，並可望參與「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計畫，成為水下偵蒐核心，監控北大西洋海域潛在威脅活動。

值得一提的是，「神劍號」去年下水、授名後，隨即投入當年度的多國「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習期間，成功由遠在澳洲參演的英軍操控，不僅驗證載具作業能量，也展現其多項遠超原先設計的先進性能。

