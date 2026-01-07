抓到了！ 俄軍S-300V「大腦」被炸爛 影片曝光

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏軍在烏俄戰場再傳捷報！烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，烏軍無人機部隊於1月5日在頓內茨克（Donetsk）地區發動精準打擊，成功摧毀俄軍S-300V防空系統的關鍵組件：9S32導引雷達。由於該雷達被視為整套系統的「大腦」，一旦損毀，整個防空飛彈連將形同癱瘓，這標誌著俄軍在前線防空網的重大損失。

執行此次任務的是烏克蘭第412「復仇女神」（Nemesis）旅的無人機操作員。報導指出，烏軍運用「中程打擊能力」，滲透至俄軍戰術縱深發動攻擊，精準命中這輛高價值目標。

俄軍S-300V防空系統的「大腦」死前畫面曝光。烏克蘭無人機透過熱顯像鏡頭鎖定這輛9S32導引雷達，隨後將其摧毀，導致整座防空連癱瘓。（圖取自烏軍影片）

S-300V是蘇聯時期研發的強大防空系統，採履帶底盤自走設計，原本是為了掩護大規模機械化部隊而生，具備攔截飛機、巡弋飛彈甚至彈道飛彈的能力。然而，整套系統的運作核心在於9S32導引雷達。該雷達不只負責偵測與追蹤，更擔任飛彈導引站的角色，能同時導引12枚飛彈攻擊6個空中目標。失去9S32雷達，剩餘的飛彈發射車與支援車輛將因失去導引訊號而無法作戰，在雷達修復或替換前，基本上就是一堆昂貴的廢鐵。

修復困難 俄軍防空網破大洞

《Defense Express》分析，考慮到S-300V系統的複雜性與高昂成本，加上相關組件庫存有限，俄軍要修復這輛被毀的9S32雷達絕非易事，短期內該單位的防空能力將出現嚴重缺口。

這並非烏軍首次針對俄軍防空弱點進行不對稱打擊。隨著F-16戰機投入戰場並逐漸形成戰略威懾，烏軍正積極掃除地面威脅。此前烏克蘭空軍飛行員亦透露，F-16已不僅是新機種，更成為保衛城市與基礎設施的戰略工具，如今配合無人機「點穴」式攻擊俄軍雷達，將進一步擴大烏軍的空中優勢。

