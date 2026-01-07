中國製雷達全變瞎子！美軍「咆哮者」一開機 委國防空網瞬間崩潰

美軍EA-18G「咆哮者」電戰機被揭露是此次生擒馬杜羅的關鍵功臣，其強大干擾能力讓委內瑞拉配備的俄製S-300與中國雷達瞬間「失明」，為特種部隊開出血路。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍特種部隊成功突襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅，背後關鍵功臣首度曝光！據《華爾街日報》獨家報導，在美軍出動的逾150架戰機機隊中，波音製造的EA-18G「咆哮者」（Growler）電子作戰機扮演了核心角色。這款隸屬於海軍「電刑者」（Zappers）中隊的戰機，利用強大的干擾能力讓委內瑞拉配備的俄製S-300防空系統與中國製雷達瞬間「失明」，為特種部隊開出一條安全通道。

EA-18G是美軍目前最強大的電子攻擊機，它不發射炸彈攻擊人員，而是專門攻擊「訊號」。英國皇家聯合軍種國防研究所（RUSI）電子戰專家維辛頓（Thomas Withington）指出，EA-18G能偵測敵方雷達頻率並進行壓制干擾，甚至能截收雷達脈衝後送回假訊號，讓敵軍雷達幕上出現大量「幽靈戰機」，無法分辨真偽。

報導指出，委內瑞拉擁有約12套俄製S-300防空飛彈系統，以及部分中國製雷達。這些裝備過去被視為具有一定威脅性，但在美軍EA-18G與F-22、F-35等戰機的聯合壓制下，這些蘇聯與中國血統的防空網迅速崩潰，遭到繞過或摧毀。

儘管戰果輝煌，但國防分析師康寧漢（Nick Cunningham）警告，委內瑞拉畢竟是對手較弱的「非同級」敵人，其裝備多為老舊型號。這套戰術若用來對付裝備精良、擁有更先進防空系統的「同等級強敵」（near-peer adversary）如中國或俄羅斯，效果恐怕會大打折扣。

前美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）也直言，電子戰在烏俄戰爭中已證明其關鍵地位，俄軍甚至能干擾美製海馬士（HIMARS）火箭。他擔憂，相較於中國在電子戰領域的快速進展，美軍EA-18G的干擾莢艙升級計畫進度「痛苦地緩慢」，這可能是未來大國博弈中的隱憂。

電子戰成顯學 歐洲廠商獲利飆升

《華爾街日報》分析，隨著電子戰重要性大增，相關產業正成為國防工業最賺錢的領域。歐洲飛彈大廠MBDA正推銷能擾亂雷達的飛彈，各國軍隊也開始研發反制手段，例如改用雷射通訊，甚至像俄烏戰場一樣「返璞歸真」，讓無人機改連光纖電纜以防干擾。

