共機失事頻傳 預警機戰機都摔過

兩岸相關戰力各項指標常被拿來互相比較，其中我國軍近10年來各式飛機失事共13架，而共軍公開可查詢到的紀錄，包括預警機、戰機和直升機等各式機種，也有26架。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中華民國F-16戰機已在空軍服役29年，包括昨天1架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）失聯後，至今已有11架F-16失事。而兩岸相關戰力各項指標常被拿來互相比較，其中我國軍近10年來各式飛機失事共13架，而共軍公開可查詢到的紀錄，包括預警機、戰機和直升機等各式機種，也有26架。

其中最近一次公開紀錄，屬去年3月15日時，當時中共海軍航空兵一架「殲-15」戰鬥機，根據目擊民眾拍攝到的畫面顯示，這架飛機幾乎是以「頭下尾上」的方式，近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球，飛行員成功跳傘逃生獲救。

請繼續往下閱讀...

其他根據網傳及公開資料紀錄，包括：

2022年6月9日新華社指出，襄陽市相關部門證實，上午空軍一架殲-7飛機在訓練中失事，墜入湖北襄陽老河口市機場附近，造成地方民房受損。飛行員成功跳傘。

2022年4月23日 解放軍飛訓4團1架教練-10傳在中國安徽墜毀，網傳機上2名飛行員跳傘成功無恙， 其中一名西方臉孔的外籍學員疑似為俄國籍。

2022年3月1日，92697部隊在南海1架「運-8」反潛機海南島三亞市西南海域失聯，疑似墜海。

2021年10月22日，1架殲-10S在半空中發動機熄火，飛行員控制無效後即彈射逃生，在河南賈魯河畔迫降，兩人生還。

2021年04月26日，安徽馬鞍山市晚間傳出2架軍用訓練直升機相撞起火。網傳影片中，現場有2架直升機殘骸，破損的機翼、機身等散落在地面，現場燃起大火。網路消息稱，相撞的2架直升機是軍用訓練直升機，且造成的傷亡可能較大。

2021年03月20日，1架武直10直升機疑似墜毀在陝西渭南趙家院。

2020年09月04日，廣西桂林1架殲-10戰機起飛上升後遭遇低空鳥擊、發動機完全停車，飛行員王建東跳傘生還，戰機墜毀。

2020年03月30日解放軍駐香港部隊表示，下午一架駐軍直-9直升機，在大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事，據悉事故沒有造成任何人傷亡。

2019年10月19日，疑似西藏軍區墜毀1架殲-10戰機。

2019年10月11日，疑似1架直-9直升機在河南新野執行飛行訓練任務時突發意外，飛機出現故障，在降落過程中爲避免撞入民宅而與山崖相撞，3名軍人死亡。

另外，傳解放區南部戰區第75集團軍「第121空中突擊旅」，10月上旬進行演習，1架直-8G直升機晚間在湖南漵浦縣撞山，機上11名解放軍全部身亡。

2019年9月，河北1架參與國慶閱兵排練的軍用直升機也出事，但地點、機型及傷亡情況不詳。

2019年5月31日，天津殲10A墜毀，砸出十米大坑，飛行員傷亡不明

2019年5月18日早上許山東威海文登區發生轟-7A墜機事故，爆炸地點離文登大水泊機場僅10公里。一個白色的降落傘掛在了民居前的電線上，附近的降落傘安全帶則已經打開，疑似飛行員已經脫險。

2019年5月17日，解放軍陸航直-10特級飛行員被曝在訓練時因直升機墜毀而身亡。官方指，事故原因系直升機在飛行時突發故障。

2019年5月13日，中部戰區的1名上校在執行飛行任務途中殉職。

同日，在秦嶺上空西藏軍區1架Mi-17直升機墜毀，造成6名現役軍人全部死亡。

2019年4月26日，一架直-10在河北保定閱兵訓練時墜毀，1名上校死亡。

2019年3月12日，中國軍方承認兩名殲轟-7A戰機飛行員在飛行訓練中因戰機失事而死亡。

2018年10月18日，一架殲-10型戰鬥機在廣東湛江“遂溪基地”墜毀，造成2人死亡。

2018年1月，一架運-8疑似失事。

2017年11月7日，中國人民解放軍西部戰區庫爾勒空軍某部飛行中隊長駕駛殲-11B飛行訓練，突遭飛機事故。

2017年10月25日，疑似一架教練-9在中國北方地區墜毀。

2016年4月，一架殲-15海軍艦載機墜入海中；同月另一架殲-15事故造成機師死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法