剛抓完馬杜羅...美軍「斬首部隊」急赴英國 劍指俄國幽靈油輪

假旗油輪「馬利內拉號」（Marinera，前身為貝拉一號）在加勒比海域遭美海岸防衛隊鎖定，不料拒捕掉頭逃向大西洋，現已航行至冰島附近海域，傳出俄羅斯派出潛艦等軍艦護航。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕剛完成生擒委內瑞拉總統馬杜羅的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），美軍最精銳的特種部隊似乎又要動手了！權威軍事網站《戰區》（The War Zone）爆料，大量美軍特種作戰飛機正突然湧入英國空軍基地，跡象顯示，美軍可能正準備對一艘掛著俄羅斯國旗、載滿委內瑞拉石油的「幽靈油輪」發動危險的登船突襲。

美軍特種部隊大舉集結英國，連火力強大的AC-130J「幽靈騎士」砲艇機（圖）都已就位。專家研判，這款「空中戰艦」將負責壓制俄國油輪可能配備的防空飛彈，為登船部隊提供掩護。（圖取自美國空軍）

根據開源航跡追蹤數據，至少10架美軍C-17全球霸王運輸機從肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）飛抵歐洲，該基地正是著名的第160特種作戰航空團「夜行者」（Night Stalkers）大本營。雖然英國國防部拒絕評論，但航空迷已在英國費爾福德（RAF Fairford）與米爾登霍爾（RAF Mildenhall）基地目擊到AC-130J「幽靈騎士」砲艇機與特種作戰用的CASA CN-235偵察機。

《戰區》分析，這波異常部署極可能是為了支援攔截正在北大西洋航行的原油油輪「馬利內拉號」（Marinera，前身為貝拉一號）。這艘船被指控違反制裁運送委內瑞拉石油，且上個月曾在加勒比海拒絕美國海岸防衛隊登船檢查，隨後改掛俄羅斯國旗逃逸。

情報指船上有防空飛彈 美軍精銳盡出

為何攔截一艘商船需要出動「殺雞用牛刀」的陣仗？報導指出，情報顯示委內瑞拉官員曾討論在油輪上部署偽裝成平民的武裝士兵，甚至攜帶蘇聯製的可攜式防空飛彈（MANPADS）。面對這種具備反擊能力的「武裝油輪」，一般海岸防衛隊已無法應付。

這正是第160特種作戰航空團的強項。該部隊配備改裝過的MH-47契努克直升機與MH-60M黑鷹直升機，擅長在惡劣環境下進行快速繩降突襲；而隨行的AC-130J砲艇機則能提供精準的空中火力壓制，癱瘓船上的防禦系統。美軍P-8海神式巡邏機近期也被發現緊盯該船動向。

川普誓言繼續攔截 專家：第160團恐重返舞台

這艘油輪已成為美俄角力的最新戰場。儘管《華爾街日報》先前披露俄羅斯已派遣潛艦護航，但川普政府上週末仍重申將持續攔截此類違法船隻。《戰區》分析指出，由於「馬利內拉號」可能配備武裝且涉及俄羅斯旗幟，行動風險遠高於以往；但隨著美軍特種部隊的異常部署與集結，第160特種作戰航空團極可能在近期重返世界舞台，執行這項高難度任務。

