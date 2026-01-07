美陸軍曝光M1E3戰車原型車實照 但賣關子只給外界看個「頭」

美國陸軍發布M1E3戰車原型車實照，但僅揭露局部設計，帶給外界想像空間。（美陸軍X帳號 @USArmyFast）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍現正執行新一代「艾布蘭」戰車M1E3原型車的研發工作，繼月前接收首輛原型車後，今（2026）年還將接收3輛同型車，加速測評進行；而在近日，美陸軍在官方社群發布了該車實照，但有趣的是，這批照片只呈現了車身前端含砲塔的局部細節，並未完成曝光全車設計，令外界對其保有相當的想像空間。

美軍現役的艾布蘭主力戰車，最新型號為M1A2 SEPv3（System Enhancement Package version 3，又稱M1A2C），原預劃發展M1A2 SEPv4構型，但在前（2023）年宣布取消原SEP升級計畫，改為「M1E3」，聚焦全車減重、採用混合動力並內建主動防禦系統（APS）等3大面向，形塑次世代主力戰車的全新樣貌。

The Army unveils the M1E3 early prototype! Built with speed, lessons learned & tech for Soldiers. Testing starts early 2026. #ArmyInnovation pic.twitter.com/Qm9JFugQ7R — U.S. Army - Speed to Delivery （@USArmyFast） January 6, 2026

負責M1E3主力戰車開發的美陸軍「次世代戰鬥車輛」專案小組主任諾曼准將（Brig. Gen. Geoffrey Norman）曾透露，M1E3戰車將與現役艾布蘭戰車截然不同，如自動彈藥裝填機制、混合動力系、整合式主動防禦系統等，並力求達成新一代艾布蘭戰車「減重」目標，從現役M1A2 SEP車系的約73噸降至60噸以下，提升戰場機動性。

從M1E3戰車車身右側拍攝的局部照，其餘部份還進行模糊的後製處理，細節保密到家。（美陸軍X帳號 @USArmyFast）

而據美國國會研究服務處（CRS）昨（15）日最新版報告指出，因應美國戰爭部長赫格塞斯提出的「美國陸軍轉型倡議」（ATI）規劃，美陸軍計畫在未來24至30個月內將M1E3戰車投入戰備，也就是縮短原訂2030年服役的成軍期程，加速汰換舊構型戰車以提升整體戰力。

