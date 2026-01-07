北約戰術失靈？烏克蘭F-16飛官自創「貼地死鬥」打法抗俄

烏克蘭F-16戰機飛官透露，因北約戰術在俄軍高密度防空火網下「水土不服」，被迫改採低空貼地飛行等新戰法求生。圖為烏軍F-16編隊飛行。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄空戰出現重大戰術轉折！據軍事媒體《Defence Blog》報導，烏克蘭空軍F-16飛行員在實戰中發現，北約（NATO）盟國傳授的空戰戰術在烏克蘭前線「水土不服」，無法完全因應俄軍密集的防空火網。為求生存與勝利，烏軍飛官被迫自行修訂交戰守則，改採「低空貼地」與「誘敵」戰術，更創下單機一次出擊擊落6枚俄軍巡弋飛彈的驚人紀錄。

報導引述烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》發布的官方影片，一名F-16飛行員直言：「當我們受訓歸國面對現實時發現，國外教的戰術並不完全適用於這場戰爭。」他指出，西方戰術多基於過去擁有空中優勢的衝突經驗，未充分考量烏克蘭戰場上極度密集的防空系統與俄軍戰機威脅。「我們必須坐下來，重新思考如何在靠近前線的地方摧毀巡弋飛彈、打擊無人機並生存下來。」

Su-57高空壓制 F-16被迫貼地飛行

該名飛官透露，俄軍Su-35、Su-57及MiG-31戰機構成主要空中威脅，它們能在高空進行戰鬥空中巡邏（CAP），等待烏軍戰機出現。因此，烏軍F-16無法像北約教範那樣在高空待命，必須被迫採取「低空飛行」策略，利用地形掩蔽（terrain masking）來降低俄軍雷達追蹤與飛彈尋標器的效能。地面雜波會干擾俄軍感測器，使其難以鎖定目標。

除了被動防禦，烏軍也發展出高風險的「誘敵」戰術。飛官描述，F-16會故意暴露位置吸引俄機發射飛彈，藉此消耗俄軍彈藥，掩護攜帶精確導引炸彈的友機完成轟炸任務。在一次交戰中，由3架F-16組成的編隊成功迫使俄機從不同方向開火，最終讓攻擊機順利命中目標並安全返航。

據統計，截至2025年11月，烏軍F-16已攔截超過1300枚俄軍飛彈與無人機，並摧毀300多個地面目標。其中一項驚人戰績顯示，一架F-16在單次出擊中就擊落了6枚俄軍巡弋飛彈，其中2枚甚至是直接用機砲擊毀。

