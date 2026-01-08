F-16V戰機失事 顧立雄：天安特檢預計週六完成

立法院外交及國防委員會8日邀請國防部長顧立雄報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。（記者羅沛德攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍花蓮基地一架F-16V戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時失事墜海，上尉飛官辛柏毅目前下落不明。國防部長顧立雄今（8）日受訪時強調，目前唯一的目標就是盡全力搜救，軍方已投入陸海空兵力全面搜索；針對外界質疑「模組化任務電腦」（MMC）不堪負荷導致飛安事故，顧立雄也澄清，該系統運作呈現穩定，目前天安二號特檢預計本週六（10日）完成，不會讓空防產生罅隙。

針對搜救最新進度，顧立雄表示，軍方迄今已派遣約30架次飛機、22艘海軍及海巡艦艇，以及2架無人機投入搜救行列；地面部隊也動員180人進行全面搜索。他強調，「我們現在唯一的目標，就是盡全力來進行搜救」。

針對外界質疑失事戰機曾在無線電回報MMC（模組化任務電腦）故障，質疑是否因系統升級後影響飛安。顧立雄澄清，經查該架戰機在過去三個月內，並無所謂MMC「不堪負荷」的情況。

顧立雄進一步解釋，MMC電腦在升級後確實需要軟體修調，但自民國114年（2025年）1月以來，軟體已呈現穩定狀態，沒有媒體報導所謂「不堪負荷」情況。

至於F-16機隊全面停訓實施特檢，顧立雄指出，目前全數F-16戰機正實施「天安二號」特檢，暫停戰演訓任務，但警戒跟待命任務仍維持正常運作，國防安全不會產生罅隙。他並透露，所有飛機的特檢作業應會於週六完成。

此外，針對飛行員配備的防寒衣籌獲進度，顧立雄今天也證實，空軍經過多方評估後，於去年以軍購方式（FMS）進行採購。首批防寒衣已於去年底交貨，預計在今年3月以前會全數交貨完畢。

