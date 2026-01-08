RTX再添不良紀錄 川普控其刻意推高股價獲利怠惰生產 威脅不買裝備

川普於自家社群平台真實社群發文點名雷神，指出雷神對戰爭部的需求反應消極，除非其所屬的RTX和其他國防承包商加快武器生產，否則將禁止其發放股息或回購股票，甚至會斷絕往來。（圖取自RTX）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國軍火商雷神早年詐欺多國刻意抬高軍售費用，遭美法院判賠。如今川普再於自家社群平台真實社群發文點名雷神，指出雷神對戰爭部的需求反應消極，除非其所屬的RTX和其他國防承包商加快武器生產，否則將禁止其發放股息或回購股票，甚至會斷絕往來，引發美國防公司股票下挫。

星條旗報報導，川普點名雷神，指控其專注於透過回購股票推高股價而獲利，而非從與政府的武器合約獲利。他說：「戰爭部向我報告，國防承包商雷神公司（Raytheon）對戰爭部需求的反應最不積極。」雷神是雷神技術（RTX）的子公司。

川普表示：「國防公司生產我們的大型軍事裝備的速度不夠快，且一旦生產出來，維護速度也不夠快。」、「傳統國防承包商多年來本末倒置，只顧著優先追求股東報酬，而非滿足國家作戰人員的需求。」

他甚至威脅：「雷神若不加快腳步，開始投入更多前期投資，例如廠房與設備，戰爭部將不再與之往來。」、「此外，如果雷神想與美國政府有更多業務往來，無論如何他們都不會被允許進行任何額外的股票回購，因為他們已經花了數百億美元，直到他們能夠整頓好自己的行動。」

路透社報導，川普同時於7日發出行政命令，要求國防承包商在「能夠準時、按預算交付優質產品之前」，不得發放股利或進行股票回購。要求戰爭部長赫格塞斯在30天內，點名履約表現不佳、且曾進行庫藏股回購的國防承包商。赫格塞斯將與這些公司接觸，要求它們在接獲通知後的15天內提交改善計畫，供五角大廈審查。

雖然RTX並未立即對川普的貼文發表評論，但包括RTX、洛馬等國防類股股票都一度下挫。

