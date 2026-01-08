伊拉克長年使用F-16性能遭限 將改買超貴法國飆風戰機

「飆風」（Rafale）多功能戰鬥機。（圖：Dassault Aviation）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕伊拉克擁有34架F-16IQ戰機，不過外媒報導，由於該型戰機長年受到美方性能限制，因此伊拉克在考慮過採購梟龍等其他戰機方案後，決定轉往採購14架法國飆風戰機，預計今年就會簽約，來汰換F-16IQ戰機。

軍聞網站「Army Recognition」報導，伊拉克的F-16IQ為F-16C/D Block 50/52的簡化衍生版本，專為伊拉克量身定制，但在感測器和武器方面存在諸多限制，例如無法發射AIM-120或AIM-9X等現代化空對空飛彈，而是使用較舊的AIM-7、AIM-9L/M等飛彈，因此伊拉克空軍主要只能執行對地打擊任務，而無法進行空戰。

請繼續往下閱讀...

報導指出，與法國的協商可能在今年上半年敲定，包括全新10架單座飆風C型和4架雙座飆風B型。由於伊拉克長期與法國共同執行「夏馬風」聯合行動，打擊伊斯蘭國據點，雙邊長年的共同訓練與任務，讓伊拉克飛行員能直接觀察到飆風戰機與F-16IQ在感測器、武器運用和執行任務方面的差異。伊拉克軍方高層也曾訪問過法國，考察飆風戰機的訓練和作戰轉換流程。

報導說，除了簡化機隊規模，飆風戰機將提供F-16IQ不具備的全新作戰選擇，可更好地保護領空不受伊朗和以色列等國的入侵，也能提供超視距空對空飛彈等其他精準打擊彈藥。與此同時，伊拉克也正與法國討論採購H225M「獰貓」直升機等其他採購項目，加強兩國關係和國防合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法