菲律賓軍事轉型好快 10年建構現代化拳頭部隊

圖為菲律賓海軍最新銳的韓製巡防艦「席蘭號」（BRP Diego Silang）從南韓駛返蘇比克灣。該艦配備垂直發射系統，被視為菲國對抗中國威脅的現代化主力。（圖取自菲律賓海軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕菲律賓近年為因應中國在南海軍力擴張，積極進行軍事轉型，從2013年開始「地平線」（Horizon）軍事現代化計畫，陸續新增FA-50PH輕型攻擊機、現代化軍艦和輕型陸軍打擊部隊，獨自建構第一島鏈的自我防衛能力。

首先，菲律賓的「地平線」計畫第一階段始於2013年至2018年，以恢復空中力量為主，但執行率僅近7成，包括採購11架FA-50PH輕型攻擊機、2艘塔拉克級兩棲登陸艦、3架C295輕型運輸機、2架AW159 「野貓」反潛衛直升機，以及2艘黎剎級巡防艦附贈2艘浦項級護衛艦。

請繼續往下閱讀...

第二階段則從2018年執行到2022年，重點更新陸軍和海軍，但執行率跌落至2成，包括完成換裝色列薩布拉輕戰車、韓製K-136多管火箭、以製155公厘輪型自走砲和自走迫擊砲，布拉莫斯飛彈、數架土耳其T-129攻擊直升機、眼鏡蛇直升機和15架波蘭版S-70i黑鷹直升機；海軍則採購2艘大邱級巡防艦、6艘蘇萊曼級巡邏艦和9艘以製巡邏艇，空軍則採購以色列13架中大型無人機與9套防空飛彈系統。

期間，歐美國家也在積極援助菲律賓，包括3艘漢密爾頓級巡邏艦以及數十艘巡邏艇，日本援助的空中監視雷達系統和多套固定與移動式雷達。

雖然菲律賓因貪腐問題，導致軍事現代化執行率不佳，但透過多國武器採購和援助，已經快速建立出一支中小型規模的核心軍事現代打擊部隊。接下來菲律賓降透過「地平線」第三階段計畫，進一步擴大現代化軍隊規模，包括2艘潛艦、12架FA-50PH和12架KF-21，更多的護衛艦、巡邏艦艇，S-70i直升機和飛彈與防空系統，落實菲律賓的群島防禦戰略，起碼達到短時間無盟軍支援下獨自抗中的能力。

相關新聞

四代半戰機用錢輕鬆買 菲擬購南韓KF-21尋求明年交機

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法