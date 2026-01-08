中國機艦持續擾台 湯廣正：5個指標看共軍近年擾台的侷限性

「臺灣國防研究倡議共同創辦人」湯廣正在本報發表「5個指標看共軍近年擾台的侷限性」專文指出，雖然2025年度軍機艦的總數是較過去都還要多，但實際上共軍的侵擾增長細節並不如想像中的多，共軍當前似乎已達承平時期在台周邊作業的極限。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國持續以機艦侵擾台灣空域丶海域，引發國際關注，「臺灣國防研究倡議共同創辦人」湯廣正今在本報發表「5個指標看共軍近年擾台的侷限性」專文指出，雖然2025年度軍機艦的總數是較過去都還要多，但實際上共軍的侵擾增長細節並不如想像中的多，共軍當前似乎已達承平時期在台周邊作業的極限。

湯廣正研析指出，共軍海空軍持續有大量軍機艦持續入列服役是事實，共軍目標要在2027年具備攻台能力也為各界廣為流傳。近年共軍擾台的侷限性意味著台灣無須因共軍近年的灰色地帶襲擾而自亂陣腳，但也同時預示著台灣必須持續積極建軍，以應對共軍未來可能造成的更大威脅。

以下為「5個指標看共軍近年擾台的侷限性」全文：

根據我國國防部公布的數據，共軍2025年軍機和軍艦侵擾台灣的年度累積數量為歷年之最，包含逾越中線軍機達3,763架次、偵獲軍機達5,446架次和軍艦2,613艘次。在這個情況下，共軍侵擾勢必會對國軍造成不小的消耗及壓力。然而，從細部的5個觀察指標可以發現，雖然年度軍機艦的總數是較過去都還要多，但實際上共軍的侵擾增長細節並不如想像中的多，共軍當前似乎已達承平時期在台周邊作業的極限。

5個指標

第一，是2025年度軍機艦擾台的數量成長幅度放緩。數據比較上，軍機逾越中線架次部分，2023年1,703架次，2024年3,070架次，2025年3,763架次。偵測軍機架次部分，2023年4,711架次，2024年5,105架次，2025年5,446架次。軍艦艘數部分，2023年1,915艘，2024年2,501艘，2025年2,613艘。

年度增長比例部分，軍機逾越中線架次，2024年是前一年的1.8倍，2025年則是前一年的1.23倍。偵測軍機架次部分，2024年是前一年的1.08倍，2025年是前一年的1.07倍。軍艦艘數部分，2024年是前一年的1.3倍，2025年是前一年的1.04倍。

第二，2025年的單月軍機艦擾台的數量未超過2024年的極值。若以單月的侵擾軍機和軍艦累積量來看，2025年各個月份的偵測軍機架次、逾越中線軍機架次和軍艦艘數均沒有超越2024年的單月極值，共軍軍機和軍艦每月對台侵擾數量比較如圖1和圖2。

圖1 共軍軍機每月對台侵擾數量比較。（湯廣正提供）

圖2 共軍軍機和軍艦每月對台侵擾數量比較。（湯廣正提供）

在偵測軍機架次數量上，2025年單月最高是7月的547架次，但不如歷年最多的2024年7月的607架次，甚至不如2023年最多的4月份564架次。在逾越中線軍機架次上，2025年單月最高是7月392架次，不如歷年最多的2024年7月437架次。在軍艦艘數上，2025年單月最高的是5月份的249艘，仍不如歷年最多的2024年8月282艘。

第三，2025年的聯合戰備警巡次數和規模，並沒有明顯超越2024年。根據國防部的新聞稿和國家安全局2025年12月17日提供立法院外交及國防委員會的報告，2024及2025年共軍在台周邊進行聯合戰備警巡均為40次（未包含2025年12月29日起的環台軍演），共軍在台周邊執行聯合戰備警巡次數比較如圖3。

圖3 共軍在台周邊執行聯合戰備警巡次數比較。（湯廣正提供）

第四，執行聯合戰備警巡當日的共軍軍機艦數量，2025年也沒有較2024年明顯還多。偵測軍機架次部分，2024年共1,337架次、2025年共1,328架次，逾越中線軍機架次部分，2024年918架次、2025年930架次，而軍艦艘數部分，2024年345艘、2025年306艘，有關數據如表1。

表1 各年度共軍執行聯合戰備警巡的軍機艦數量比較。（湯廣正提供）

第五，共軍2025年的環台軍演平均單日規模沒有比2024年更為增加。雖然2025年發生的兩次共軍環台軍演或聯合演訓共偵測軍機345架次、逾越中線軍機194架次、軍艦86艘，但這5日的平均單日偵測軍機69架次、逾越中線軍機38.8架次、軍艦17.2艘，明顯不如2024年的平均單日偵測軍機88架次、逾越中線軍機64.3架次和軍艦20艘，有關數據如表2。

表2 近年共軍環台軍演或聯合演訓的軍機艦數量統計表。（湯廣正提供）

意涵分析

以上數據可以發現，共軍2025年對台軍機艦侵擾的整體數字雖然是歷年最高，但實際探究細部數據可以發現，5項重要的擾台指標並沒有比2024年更為惡化。也就是說，共軍當前在台灣周邊的運作量能，無論是預算、戰管、後勤或其他面向，可能已達當前的極限。在沒有特別的改變下，共軍對台侵擾的規模可能未來也會是如此。

要強調的是，探討共軍近年擾台的侷限性並不是要譏諷或看輕共軍。共軍擾台的事實是存在的，並且會對台灣造成真實的壓力和風險，這體現在國軍要及時應對逾越中線的軍機艦進行監視與應對，導致我方軍機艦後勤保障的挑戰及作業維持費的高漲，又或者是兩岸軍機艦為執行各自的任務而不幸擦槍走火。

同時，雖然各項細節指標呈現出當前共軍在台周邊運作的侷限性，台灣仍得積極的進行國防建設。許多國內外媒體及專家有針對共軍2025年度對台侵擾的各種趨勢來分析原因，包含共軍將領大規模整肅導致共軍運作遭到影響或調整，又或者共軍自2020年起進行軍事訓練體系改革，並於近期著重聯合作戰訓練而導致在台灣周邊的活動減少。從料敵從寬的角度來看，共軍當前的運作侷限性是很可能因為前述運作量能、人士整肅和訓練改革所致。若相關問題解決後，共軍對台侵擾的規模可能會再有顯著的提升。

共軍海空軍持續有大量軍機艦持續入列服役是事實，共軍目標要在2027年具備攻台能力也為各界廣為流傳。近年共軍擾台的侷限性意味著台灣無須因共軍近年的灰色地帶襲擾而自亂陣腳，但也同時預示著台灣必須持續積極建軍，以應對共軍未來可能造成的更大威脅。

