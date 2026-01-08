貨櫃垂發系統上甲板不夠 中國「商用武庫船」出現無人機、彈射系統

停泊於上海港區的中國商船「中達79」日前被網友目擊甲板上出現了酷似「忠誠僚機」的戰術無人機和電磁彈射軌，繼日前的垂直發射系統後，再度引發議論。（X帳號 @DavidWangPLA）

〔記者陳治程／綜合報導〕社群媒體日前流傳中國網友在港邊捕捉到一艘噸位龐大、且搭載多具飛彈垂直發射及近迫防禦系統的「商船武庫艦」，引發議論；而該艦近日再度被捕捉到新裝備現身，不過，這些裝備竟是無人機與「電磁彈射系統」，其動機與實戰能力再度成為外界關注焦點。

《美國海軍學會新聞》（USNI News）7日報導，一艘名為「中達79」的大型商船，日前在上海滬東一帶被目擊，且鄰近中國解放軍076型兩棲突擊艦「四川號」，而這艘商船在去（2025）年底就從因被捕捉到搭載垂直發射系統（VLS）、近迫防禦系統（CIWS）以及誘餌發射器等武器裝備而廣受議論，甚至被外媒認定是有區域防空能力的「商船武庫艦」、「巡邏艦」；而該艦在近日又被拍到裝了新東西。

中國籍商船「中達79」日前被目前裝有多箱貨櫃化垂直發射系統、近迫武器等，最新改裝中則捨棄部分貨櫃發射箱，為無人機、電磁彈射軌挪出空間。（X帳號 @DavidWangPLA）

報導引述社群公開情報寫道，「中達79」商船今（2026）年初被網友目擊，除先前辨識出的垂直發射系統外，竟出現了近似「忠誠僚機」的無人定翼機，以及一具長型的輪式電磁彈射軌（EMALS）；報導指出，解放軍去（2025）年九三閱兵時曾公開展示新型的戰術無人機，被認為是強化海上空中兵力投射的關鍵儎台，而今出現在商船上，使其不只是「武庫艦」，更有可能兼具「無人機母艦」的身分。

不過，僅管中國解放軍長期發展軍民兩用船，並不排除投入日後潛在的攻台行動上，但報導也指出，解放軍是否會將這樣的武器配置普及至各商船上，還有待觀察。

