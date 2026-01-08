備戰2027！美「戰爭部」加速甘迺迪號交付 戰力輾壓中國福建艦

美國「戰爭部長」赫格塞斯（Pete Hegseth，中）6日視察紐波特紐斯造船廠，宣布加速福特級二號艦「甘迺迪號」（CVN-79）的建造與交付，目標2027年服役以因應印太局勢。（圖取自美國戰爭部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了因應日益升溫的全球衝突與2027年的潛在危機，美國政府展現強烈的備戰姿態。美國「戰爭部長」（Secretary of War）赫格塞斯（Pete Hegseth）6日視察紐波特紐斯造船廠時證實，五角大廈已決定加速福特級航空母艦二號艦「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CVN-79）的建造與裝修進度，預計於2027年3月左右交付服役。

加速交付的信心源於實戰數據。據軍事媒體《Army Recognition》報導，福特級首艦「福特號」（CVN-78）於1月3日參與了美軍在委內瑞拉外海的特種作戰任務，提供了持續的情報監偵（ISR）與電子戰支援。這是福特級航艦首次投入實務戰鬥部署，成功驗證了其多領域整合能力與新系統的可靠性。

福特級航艦被視為自1970年代尼米茲級以來最大的技術飛躍。其配備的兩座A1B核反應爐可產生超過100兆瓦電力，是舊型艦的三倍以上，能完美支援「電磁彈射系統」（EMALS）與未來的雷射武器。

報導特別將其與中國最新的003型「福建艦」進行對比。雖然福建艦也具備電磁彈射技術，但其排水量僅約8.5萬至9萬噸，且採常規動力，缺乏美軍核動力航艦的全球無限續航力。在關鍵的「出擊架次率」上，福特級常規每日可出擊160架次，高強度衝突下更可飆升至270架次以上，遠超尼米茲級（120架次）與中國現役航艦。

原生整合無人機 確保海上絕對優勢

「甘迺迪號」在建造過程中吸收了首艦的經驗，針對軟體與武器升降機進行了優化。該艦可搭載約75架機群，包括F-35C匿蹤戰機、F/A-18E/F超級大黃蜂，以及可執行空中加油任務的MQ-25「魟魚」無人機。這種將無人機原生整合進艦載機聯隊的能力，將大幅延伸美軍打擊半徑。赫格塞斯強調，加速部署福特級對於維持美國海上霸權及確保全球嚇阻力至關重要。

