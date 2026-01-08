自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

歐美安全保障仍存疑 澤倫斯基稱尚未收到「明確答覆」

2026/01/08 14:57

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭關鍵安全問題尚未得到「明確答案」。（歐新社）烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭關鍵安全問題尚未得到「明確答案」。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕歐洲領導人和美國特使6日宣布，已就烏克蘭關鍵安全保障達成一致，其中包括建立1支歐洲多國部隊。一旦達成停火協議，該部隊將立即部署。但烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，關鍵安全問題尚未得到「明確答案」。

根據《衛報》報導，澤倫斯基7日被記者問及是否確信歐洲盟友會在俄羅斯再次入侵的情況下介入並保衛烏克蘭，對此他回應說尚未收到「明確答覆」，所以沒明確答案。

澤倫斯基說「我個人非常希望得到的答案是，所有夥伴會在俄羅斯再次侵略時做出強而有力的回應。但到目前為止，我還沒有收到明確的答覆。」

澤倫斯基強調，烏克蘭的盟友有「政治意願」給予強而有力的安全保障，但在烏克蘭獲得此類安全保障，即由烏克蘭國會和美國國會支持的、具法律效力的保障前，無法回答問題。

另外英國首相施凱爾同日表示，英國軍隊將在烏克蘭執行威懾行動，並建造和保護軍事中心。施凱爾7日說「兵力將根據英國正在製定並尋求其他議員支持的軍事計畫來確定。因此在部署之前，我會將兵力數量提交給國會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中