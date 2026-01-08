專剋俄軍極音速飛彈！美擴產「標準六型」 但交付竟需等3年

五角大廈啟動SM-6飛彈擴產計畫，以應對俄軍極音速威脅。圖為美軍軍艦發射SM-6飛彈。（圖取自美國五角大廈）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯「匕首」（Kinzhal）與「鋯石」（Zircon）等極音速飛彈的威脅，美國正急於擴充其艦隊防空網的關鍵拼圖。根據美國五角大廈釋出的最新合約細節，國防部已啟動一項長期計畫，擴大雷神公司（Raytheon）生產「標準六型」（SM-6）飛彈的產能。然而，受限於供應鏈與技術門檻，軍事分析指出，目前該型飛彈從下單到交付，竟需耗時長達33至36個月。

SM-6是目前美國海軍應對極音速威脅的少數手段之一。五角大廈公布資料顯示，已授予雷神一筆2920萬美元（約新台幣9.5億元）的合約修正案，專門用於開發與採購擴大產能所需的特殊模具與設備。該階段計畫預計於2028年9月30日完成，凸顯了擴產並非一蹴可幾，而是一個漫長的過程。

SM-6飛彈不僅能從艦上發射，亦整合至美國陸軍「泰風」（Typhon）陸基系統，成為美軍多域嚇阻核心。圖為泰風系統試射SM-6。（圖取自美國五角大廈）

目前的生產瓶頸極為嚴峻。

相關分析數據顯示，受制於供應鏈、熟練勞工與測試基礎設施的限制，SM-6的生產週期極長，且單枚成本最高可能達到1700萬美元（約新台幣5.5億元）。這對美軍庫存構成巨大壓力。

陸海空通用 需求量暴增

SM-6之所以供不應求，主因在於其「全能」特性。它不僅能攔截彈道飛彈、巡弋飛彈與極音速武器，還能攻擊水面艦艇。除了海軍艦載垂直發射系統外，美國陸軍的「泰風」（Typhon，希臘神話怪物，又譯堤豐）陸基系統也使用SM-6；近期更有F/A-18戰機掛載代號為AIM-174B的空射版SM-6亮相，射程超過300公里。

多領域的需求使得SM-6成為美軍「多域嚇阻」架構的核心，但也進一步擠壓了原本就吃緊的產能。專家警告，即便是最先進的飛彈系統，若無法快速量產以匹配潛在對手（如俄羅斯與中國）製造飛彈的速度，將是西方軍隊面臨的最大戰略隱憂。

