美俄最後核武條約2月5日失效！1關鍵曝川普遲未表態端倪

中國積極擴張核武，預計2030年核彈頭將破1000枚。北京目前拒絕參與三邊軍控談判，被視為美俄《新削減戰略武器條約》（New START）能否續約的最關鍵變數。圖為解放軍東風-41型戰略飛彈。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕即便在冷戰核武對抗巔峰，美蘇雙方仍透過條約限制軍備競賽。然而，據《路透》報導，美俄最後一份核武條約《新削減戰略武器條約》（New START）即將於2月5日屆滿失效，未來局勢陷入高度不確定。由於兩國目前深陷烏克蘭戰爭，至今尚未針對繼任條約展開任何正式對話。

普廷提議延期12個月 川普尚未正式回應

俄羅斯總統普廷曾於去年9月提議，雙方應同意將New START限制延長12個月，維持單邊部署核彈頭不超過1550枚的上限。美國總統川普目前尚未對此做出正式回應。西方安全分析家對此意見分歧，部分人士認為延期可換取談判時間；但前美國國防規畫官員韋佛（Greg Weaver）指出，俄方自2023年起拒絕相互檢查，且可能利用延期空檔持續開發不受條約規範的「海燕」（Burevestnik）巡弋飛彈與「海神」（Poseidon）核動力魚雷。

中國核彈2030破千枚 拒絕加入三邊軍控

美國對中國快速擴張的核武庫表示高度憂心。根據美國科學家聯盟（FAS）估計，美俄核彈頭庫存各約5177與5459枚，合計佔全球87%。中國目前擁有約600枚核彈頭，但五角大廈預估2030年將超過1000枚。川普雖表達希望推動包含中方在內的「去核化」談判，但北京當局以「不切實際」為由拒絕參加，強調其武庫規模與美俄相比仍有巨大落差。

此外，俄羅斯主張北約成員國英國與法國的核武力量也應納入談判，此提議遭英法兩國拒絕。前蘇聯與俄羅斯裁軍談判代表索科夫（Nikolai Sokov）分析表示，在此環境下尋求新的多邊條約幾乎是死路一條。他認為，當前更直接的途徑是專注於降低核戰意外爆發的風險。

索科夫指出，目前僅有美俄之間設有24小時熱線因應核武危機，歐洲各國首都甚至北約總部都缺乏與莫斯科聯繫的專線。他強調，雖然未來條約極其複雜且耗時，但現階段首要任務應是建立風險降減機制與互信措施。

