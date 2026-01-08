軍購延宕成飛官最大風險？ 空軍：2027年全數裝完F-16防撞系統

空軍機號6700的F-16V單座戰機6日晚間意外墜海，上尉飛官辛柏毅失聯。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，搜救持續進行中。在野黨立委今（8日）質疑自動防撞地系統（Auto GCAS）採購進度延宕，空軍司令部作戰副參謀長曹定明說明，飛控軟體升級及飛控電腦等項目仍待美方完成測試，最快預計2027年第四季全部完成安裝。

立法院司法及法制、外交及國防委員會今併案審查行政院與多位民進黨立委所提陸「海空軍刑法第24條條文修正草案」。民眾黨立委黃國昌質詢時指出，回顧過去十年F-16失事紀錄，包括2018年少校吳彥霆撞山、2022年少校陳奕墜海，2026年又發生憾事。美方早已發展出Auto GCAS系統，能有效挽救陷入重力昏迷的飛行員。

黃國昌質疑，國防部早於2018年便獲立院支持追加預算採購，原訂2023年執行安裝，卻一再跳票；國防部在預算解凍報告承諾2024年完成測試，如今進度嚴重落後，「行政延宕與採購延宕，已成為飛官最大的風險來源」。國防部副部長鍾樹明則對此表達「贊成」。

針對延宕原因，鍾樹明解釋，我國F-16 Block 20戰機原使用「類比式」飛控電腦，而美方新開發的Auto GCAS系統需配合「數位式」，目前針對舊式機的防撞系統尚未完成。

關於Auto GCAS安裝進度，曹定明進一步說明，該系統分為線路更新、飛操軟體提升、飛操電腦更換等三大部分。目前國內外140架戰機中，已完成118架的線路安裝，預計今年內線路部分可全數完工。

至於飛操軟體與電腦核心組件，曹定明指出，美方預計於今年（2026年）第二季提供並完成初步測試，隨後才開始陸續安裝。據規劃，包含軟硬體在內的三項全數安裝完成，最快要等到2027年第四季。

國民黨立委翁曉玲則批評，國防部作為採購方，對於美方延遲履約缺乏有效的罰款或處罰機制，導致飛官安全暴露在風險中，要求國防部應積極檢討履約管理，而非讓基層飛官承擔行政怠惰的後果。

