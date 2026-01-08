空軍續搜F-16V飛官辛柏毅 陸軍「戰術型無人機」馳援助蒐海洋死角

陸軍第二作戰區官兵，7日出動新籌獲的「戰術型無人機」在事發的花蓮近海實施空中搜索作業，支援搜救任務。（取自青年日報）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍一架編號6700的F-16V單座型戰機日前墜海，機上飛官辛柏毅上尉雖疑似跳傘，且空軍、海巡等第一時間出動直升機升空馳援搜救，但至今仍下落不明；另一方面，陸軍第二作戰區官兵隨後也出動兵力及無人載具，在事發岸邊持續進行空照，全力新潟飛機、飛官蹤跡，而這也是陸軍新購的「戰術型無人機」罕見在任務中現身。

國軍媒體《青年日報》今（8）報導指出，空軍第5戰術混合聯隊所屬的6700號F-16V單座型戰機，6日晚間在花蓮外海墜機、駕駛飛官辛柏毅上尉失聯，空軍司令部表示，事發後第一時間已派遣松山、屏東等地直升機前往搜救，並協同陸、海軍，海巡署及空勤總隊支援行動，同時停飛花蓮、台東及嘉義三地F-16機隊，實施該機「天安2號」特檢作業，加強機務檢查以維飛安。

不過，陸軍部分所出動的兵力，是第二作戰區所屬官兵及其配屬的無人機，而這款無人機外型上近似目前聯兵旅營操作的「摩羯」戰術型近程無人機，但經比對，該機實際上為陸軍先前新購的「戰術型無人機」，因此，這也是該機罕見在鏡頭前曝光並投入實際任務。

戰術型無人機為陸軍前（2024）年採購的三款軍用商規無人機之一，其餘五款分別為海軍的陸用監偵、艦載監偵無人機，憲兵及海陸的堅偵型，以及陸軍的微型、木獲無人機。（取自青年日報）

國防部、三軍是在前（2026）年8月公布6款「軍用商規」無人機的採購決標案，包含海軍的陸用監偵、艦載監偵無人機，憲兵、海軍陸戰隊的監偵無人機，以及陸軍的微型、目獲及戰術無人機，根據決標時所示之履約期程，6款無人機最晚會在2028年底前全數驗收、交貨完畢。

而在這波軍用商規無人機採購案後，國防部去（2025）年八月曾透過官方節目「國防線上」介紹5館新型無人機，分別為「沉浸式無人機」、「投彈式無人機」、「中程自殺式無人機」、「小型自殺式無人機」，以及濱海監偵型無人機等；並在去年十一月舉辦徵商說明會，預劃今（2026）年起陸續啟動招標採購作業。

