印太「單一戰區」有望 王定宇：我若獲C6ISR、IBCS將可與友盟串聯

把愛國者飛彈等防空裝備全部整合在一起的「整合式作戰指揮系統」（IBCS），已經在波蘭服役。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻、方瑋立、陳治程／台北報導〕前日本防相中谷元去年3月向美國國防部長赫格塞斯拋出印太「單一戰區」構想，整合防禦中國戰力。民進黨籍立院外委會召委王定宇表示，我國1.25兆國防特別預算的關鍵，在於指管系統現代化，若獲得C6ISR能力、IBCS等指管系統，有助於與友盟部隊構聯，達到情資疊加、火力跨國分配的效果，進而強化對中國嚇阻力。

日本《朝日新聞》去年4月報導，中谷元去年3月與赫格塞斯（Pete Hegseth）會晤，提出「單一戰區」（One Theater）構想，也就是把印太區域的美國、日本、澳洲、南韓、菲律賓等國納入，在朝鮮半島、東海、台海、南海、菲律賓海周邊，強化對中國防禦；赫格塞斯去年11月訪問南韓時，也提及華府對駐韓美軍保有「因應地區突發事件的靈活性」。

前日本防衛大臣中谷元（右）與美國國防部長赫格塞斯（左）去年3月會晤。（彭博檔案照）

美軍印太司令帕帕羅上將去年4月於美國眾議院發表談話，提到攸關台灣防衛戰力與「地獄景象」時強調，相關操作需整合至共通的指管框架內。

即使印太「單一戰區」概念尚待落實，立法院外交及國防委員會召委王定宇受訪表示，相較於當前駐日美軍、駐韓美軍等各司其職，「單一戰區」將使美軍在菲律賓、沖繩甚至駐韓部隊的兵力，可因應區域內作戰需求彈性運用。假如中國攻台，「以前（中國）只要擔心最多沖繩、第七艦隊派誰來，但單一作戰區的話，要不要擔心駐韓美軍打到北京」？

王定宇表示，這次總金額1.25兆元的國防特別預算之中，我國指管系統現代化是一大關鍵，例如，建構可與其他國家構聯的C6ISR（指揮、管制、通信、資訊、網路、戰鬥系統、情報、監視、偵察）體系，籌獲有助於整合防空火力、感測器的整合式作戰指揮系統（IBCS），都是重中之重。

民進黨立委王定宇接受本報專訪。（記者叢昌瑾攝）

王定宇說，國防特別預算納入的指管系統，除了加入人工智慧（AI）快速決策、適當火力分配、整合所有感測系統，這筆特別預算還有個「看不見」的項目，就是要搭配印太地區單一指管、單一戰區概念運用。IBCS的虛擬圖示上都可見一個「虛擬環」，也就是讓跨國部隊「勾上去」，例如，其他國家可以從關島指揮我國的愛國者飛彈，我國也許可依照類似方式，運用他國裝備。

王定宇認為，台灣透過特別預算建構不對稱戰力、推動指管系統現代化，是為了讓中國攻台能力，在我國與友盟的戰力躍升而顯得遠遠不足，我國也須深知「我們並不孤單」。

