強化人員落海搜尋能力 專家建議引進海上小目標監控系統

空軍機號6700的F-16V戰機6日晚間於花蓮外海執行任務時失事，飛官辛柏毅目前失聯下落不明，海空機艦持續搜救當中三軍及海巡丶空勤總隊持續搜尋。（海巡署提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍機號6700的F-16V戰機6日晚間執行夜間航行訓練時，於花蓮外海執行任務時失事，飛官辛柏毅目前失聯下落不明，海空機艦持續搜救當中，但要在廣闊大海搜尋落海人員丶散落的飛機零組件何其容易。為了強化海上搜尋及對海上小目標的監控，美國丶英國及加拿大等國海岸警衛隊，都已採用可整合現有岸巡丶機艦雷達的新式系統，通過對雷達原始信號進行高階處理，再加上整合EO/IR完成三位一體的系統，歐美國家的做法可供我國參考。

對於花蓮空軍基地F-16戰機事件及搜救進度，行政院長卓榮泰8日於行政院院會表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。卓揆說，此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。

空軍第五聯隊今天也指出，今天搜救兵力統計有空軍18架次、海軍2艘，岸邊地面部隊有輕型及中型戰術輪車44輛次，配合海巡署的岸巡人員170人；內政部空勤總隊也支援2架次直升機搜尋，海上也有7艘海巡署艦艇，空軍強調不會放棄搜救，也沒有72小時的限制。

熟悉搜救任務的資深人士今天指出，台灣週邊海域長時間面對嚴峻的海象，小型艦艇容易被海雜波遮掩而造成雷達無法及時偵測，人員意外落海或是類似此次戰機的墜機事件，也因為海象難以觀測而造成救援丶搜救上的困難。

加拿大海岸警衛隊進行海面搜尋搜救行動。（圖：取自加拿大海岸警衛隊網站）

他指出，國防部三軍及海巡丶空勤總隊的搜救裝備都配有雷達，但缺乏系統整合，往往會造成搜尋目標的難以判別，誤判或是延誤了搜尋的時機，歐美國家的先進做法，就是以新式系統整合現有的各單位雷達訊息，並且將各單位雷達上的原始訊號進行高階效能處理，可以達到強化效能的目標。

此外，更值得警惕的是，在茫茫大海難以偵獲的，不僅是人員落海問題，更逐漸演變為國安層級的風險。近年來，周邊海域頻繁出現灰色地帶行動，小型快艇、無人船與低可視目標，已成為各國海巡與海軍共同面臨的新挑戰。這些目標並非速度最快或火力最強，但正因為「不容易被發現」，反而更具威脅性。

他認為，問題不在於台灣是否擁有雷達，而在於現有雷達是否「掌握的到海面的小目標」。傳統雷達的限制，並非單靠更大功率或更高天線即可解決。真正的關鍵，在於如何透過先進演算法與人工智慧，從強烈海雜波中，辨識出微弱、短暫、低可視的小目標訊號，這類創新技術與能力已成為國際海巡與海上安全領域的重要發展方向。

包括美國海岸防衛隊丶英國海事與海岸巡防署丶加拿大海岸警衛隊等十餘個國家政府丶民間企業集團，都已採行這種創新的技術，以Sigma S6系統整合現有岸巡丶機艦雷達訊號，通過對雷達原始信號進行高階處理，再加上整合EO/IR完成三位一體。（圖：取自Rutter網站）

