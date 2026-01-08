我空軍同款彈藥投入實戰？ 委內瑞拉控美用AGM-154C炸科研機構

一枚AGM-154C精準滑翔炸彈，去年12月中旬在海軍「福特號」航艦上移動，此時航艦正好在加勒比海上。而委內瑞拉指控美軍以該彈藥轟炸科研機構，譴責其不道德行為。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普台灣時間4日宣布成功逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅夫婦，證實「絕對決心」行動（Op. Absolute Resolve）告捷，此次行動聯合多軍種兵力、百餘架航空器，在行動初期就創造絕對空優，完成「斬首」行動；不過，委內瑞拉政府卻指控，美軍在行動中發射AGM-154C滑翔炸彈命中科研機構，衝擊當地高等教育和基礎設施發展。

委內瑞拉科技部長拉米雷茲（Gabriela Jiménez Ramírez）7日表示，美軍在3日的「絕對決心」行動中，違法攻擊位於該國首都加拉加斯的委內瑞拉科學研究所（IVIC）數學、物理、化學、生態及核子技術5個研究中心；更宣稱這些單位遭美軍以兩枚飛彈予以襲擊，「體現了帝國主義對其主權、技術發展的仇恨」。

委內瑞拉科技部長拉米雷茲（Gabriela Jiménez Ramírez）7日指控，美軍3日在「絕對決心」行動中以2枚AGM-154C-1滑翔炸彈打中位於首都的委內瑞拉科學研究所（IVIC）五處研究中心。此為現場照。（委內瑞拉科學技術部官網）委內瑞拉政府揭露現場尋獲的美軍AGM-154C-1精準滑翔炸彈殘骸。（擷自委內瑞拉科技部長拉米雷茲Telegram影片）

此外，根據官方調查，委內瑞拉指控美軍以2枚AGM-154C-1精準滑翔炸彈對其轟炸，並拍攝宣稱是在現場找到的炸彈殘骸加以佐證，譴責五角大廈將用來打擊船艦的精準彈藥，用來攻擊科研機構。

AGM-154C又名「聯合防區外武器」（Joint Standoff Weapon, JSOW），為美國RTX（原雷神）公司研發的空對面打擊彈藥。該彈藥以規格差異可分A/B/C三型；並可視投放空域高低具備12至70浬（約22至129公里）不等的打擊射程，在全球定位／慣性導引（GPS/INS）、終端紅外線導引（Terminal IR）雙模式輔助下，遂行敵工業、後勤設施，甚至是加固戰術目標的精準攻擊。

圖為美軍的AGM-154C「聯合防區外武器」。我國空軍早於2017年獲美出售，根據最新規劃，該彈藥預計2028年前抵台交付。（美軍DVIDS網站）

巧合的是，我國空軍也在2017年獲美出售同款彈藥，且經國防部戰規司長黃文啟、空軍參謀長李慶然等人證實，我國採購的型號，是美軍也未配備的最新生產AGM-154C Block 3炸彈；不過，全案原定配合F-16V Block 20型機升級的「鳳展專案」在2023年交畢，目前已確定延後至2027、2028年底前交付，未來擬存放東部，確保新式彈藥庫符合驗收標準後才會獲得。

