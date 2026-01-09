中共30機艦及海警船擾台 19架次軍機逾越中線

中共解放軍於台海周遭海空域動態。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共持續對台軍事施壓及灰色地帶襲擾，國防部今天（9日）公布，自昨（8）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機23架次、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有19架次逾越台海中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

據國防部所公布的示意圖，昨上午6時至晚間7時45分，偵獲共軍主、輔戰機及無人機計20架次，其中16架次逾越中線。西南空域部分，昨下午3時15分至晚間7時40分，有輔戰機2架次活動。另於昨上午8時40分至下午2時30分，在東部空域偵獲無人機1架次。

國防部昨已指出，共軍昨下午起派出各類軍機，配合共艦實施中方所謂「聯合戰備警巡」騷擾我周遭海空域。

另外，中共昨出動一顆空飄氣球擾台，於上午9時20分於基隆西北85浬偵獲，高度約1萬6000呎。該枚氣球隨後於中午12時30分消失。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

