全球最小飛彈僅60公分 英國愛沙尼亞合作開發反無人機貨櫃發射系統

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國國防工業貝布考克（Babcock International）7日宣布，已和愛沙尼亞新創公司「弗蘭肯堡科技」簽署合作備忘錄（MOU），將為「弗蘭肯堡MK1」反無人機飛彈開發貨櫃式發射系統，未來可望由小型艦艇搭載，提升反無人機作戰能力。

軍聞網站「Defense News」報導，鑑於無人機已成戰場主要威脅，兩家公司將參考先前由1組導引裝置與2組彈艙構成的地面固定發射器概念，由貝布考克重新設計研發新型貨櫃式發射系統，可放置於艦艇甲板，執行反無人機（C-UAS）任務，提升各國水面艦艇的作戰彈性。

「弗蘭肯堡MK1」是目前全球尺寸最小的反無人機飛彈，彈體全長約60公分，大量採用成熟商規零附件，從設想概念到進行實彈射擊測試，僅花費約13個月；儘管射程僅約2公里、彈頭重約0.5公斤，但配備火箭燃料發動機，可運用機器影像軟體結合AI科技，快速識別、追蹤與接戰中小型無人機，有效肆應戰場威脅。

弗蘭肯堡科技，該合作式希望能開發出比現有產業水準成本低10倍、生產速度快100倍的飛彈系統。該公司去年10月成為愛沙尼亞新國防工業園區的4家廠商之一，計畫在第一量產階段能達到日產100枚的目標；該公司並在去年12月成功對空中目標實現首次「全殺傷鏈硬殺攔截」。

貝布考克強調，這項合作將提供兼具低成本與快速量產彈性的可行方案，現階段著眼於水面艦艇配置，未來可望擴大出口，提升各國基地與關鍵基礎設施防護效能。報導還說，「弗蘭肯堡科技」去年11月已與「波蘭軍備集團」（PGZ）簽署MOU，未來可望在波蘭設廠生產，年產量上看1萬枚。

