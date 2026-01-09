產線都移給F-35 2025年洛馬交機數破紀錄

圖為在英國伊莉莎白女王號航艦起飛的F-35B戰機。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕F-35戰機銷量良好，洛克希德馬丁甚至為此將1條F-16產線轉移生產F-35。該公司近日並表示，去年全年共交付191架F-35戰機，不僅超出預期，也創下紀錄，目前公司正努力清理長期積壓的飛機訂單。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，洛馬7日表示，他們每年約可生產156架F-35戰機，不過由於與政府出現訂單糾紛導致積壓，已完工的戰機滯留在庫存將近一年才交付。去年交付191架，已創下2021年交付的142架紀錄，他們2024年則交付110架，但目前尚不清楚積壓的訂單還有多少。

請繼續往下閱讀...

報導指出，五角大廈F-35聯合專案辦公室曾下令暫停1年的交付期程，時間從2023年7月延長至2024年7月。當時正在製造TR-3升級批次，但五角大廈尚未完成升級的測試。因此，洛馬只能與政府合作穩定TR-3升級方案的簡化版，同時生產F-35，並將已出廠的飛機封存。洛馬和專案辦公室拒絕透露封存架數，消息人士則預估略高於100架。

報導說，五角大廈2024年時估計，洛馬正努力清除積壓庫存，預計每月將交機20架，直到當年10月，該公司才表示已接近這個目標。去年洛馬執行長曾預測公司在年內可交付170至190架戰機，而7日的數據顯示，全年平均的月交機數略低於16架，而假設洛馬能維持實現其年產156戰機的生產速度，代表除了2024年的訂單外，2025年還新增了35架。

但即便如此，F-35的銷售在2026年仍面臨挑戰，五角大廈已將2026年的F-35採購架數從74架削減為47架，並將資金轉移到F-47和F-15EX，唯一的轉機則是川普宣稱將2027財年國防預算增至1.5兆美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法