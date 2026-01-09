美陸軍無人機轉型至傘兵部隊 空降旅人數減半、火力加倍

圖為成軍於1928年的91騎兵團第1中隊解編，任務由傘兵步兵營取代。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍「接觸轉型」倡議要將美軍25支「步兵旅級戰鬥隊」（IBCTs），陸續轉型為輕、快且具備新興戰力的「機動旅級戰鬥隊」（MBCTs）。這也包括本就輕快的空降旅，美第173空降旅8日進行指揮權交接儀式，當日解散一隻騎兵（偵查）中隊，並成立一支傘兵步兵營。未來全旅總兵力將降至約1900人，並新增無人機等新式裝備。

星條旗報報導，駐紮於德國巴伐利亞邦格拉芬沃爾的第173空降旅8日舉行儀式，包括解散第91騎兵團第1中隊，以新成立的504傘兵團第3營取而代之。營長奧斯丁表示，任務和目的其實沒有改變，這只是讓士兵能搭乘輕型車輛更快地在戰場移動，減輕負擔。

奧斯丁補充，現代環境的傘兵，在操作無人機打擊敵人的可能性需求，已經和使用步槍攻擊的可能性一樣高，美陸軍並須堅定轉型，以主導戰場。

報導指出，作為轉型的一部分，海外的騎兵中隊將歸類為步兵單位。美國會報告去年12月表示，未來兩年內14支現役和20支國民警衛隊步兵旅戰鬥隊將轉換至更具機動性的單位。新單位的兵力將減少2600人，每隊總數約為1900人；個別步兵營突擊連將由步兵營的迫擊砲與偵察排組成的多功能連取代。另一個則是成立特別火力排，負責操作反無人機系統和營級的徘徊彈藥。

