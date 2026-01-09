寒流侵襲台灣 李棟樑率敬軍團為北部偏遠駐軍送上暖心關懷

李棟樑今天率敬軍團，為北部地區偏遠軍事單位在寒冬中值勤的官兵送上暖心關懷。（圖：軍友社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕強烈冷氣團丶寒流接連侵襲台灣，偏遠地區軍事單位服勤格外辛苦，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今（9）日率領敬軍團前往北部地區敬軍慰問，感謝官兵堅守崗位的辛勞，並提前祝賀農曆春節佳節愉快，為在寒冬中值勤的官兵送上暖心關懷。

李棟樑今天是在軍友社祕書長簡士偉及敬軍團同仁陪同下，慰問北部地區基層部隊，感謝官兵長年執行駐防勤務辛勞，預祝春節愉快。

請繼續往下閱讀...

李棟樑表示，駐防官兵營區位處半山腰，長年肩負衛哨等勤務重任，盡忠職守、為國奉獻，期能透過敬軍慰問行動，讓官兵感受到社會各界的關心，同時讓這份心意鼓舞更多民眾關注國防事務，並以實際行動支持國軍。

此外，李棟樑特別叮嚀執勤官兵，近期嚴寒天候，務必格外注意防寒工作，關懷之情溢於言表。「寒流來襲，大家都辛苦了！要特別注意保暖！」過程中，李棟樑親切垂詢、關心官兵生活空間與值勤情況，表達對他們長期堅守崗位的感謝。一句真誠溫暖的問候，不僅讓官兵們感受到暖心關懷，更進一步堅定其持續守護家園的決心。

李棟樑感謝官兵長年執行駐防勤務辛勞，並提前祝賀農曆春節佳節愉快。（圖：軍友社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法