陸軍105榴砲實彈射擊 強化重點是要打的準丶還要跑的快

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國務院宣布售台60輛M109A7自走砲及配套裝備，可大幅提升陸軍砲兵部隊的火力及機動能力，有效補強台灣防衛作戰及重層嚇阻戰力之所需。至於老舊的105榴砲等牽引式火砲，陸軍強調會因應戰場實況，強化牽引砲執行射擊陣地的機動轉換任務，迅速完成砲陣地開設並且再次射擊。



陸軍58砲指部砲3營昨日於砲測中心北岸陣地，驗證全面作戰階段應處作為，模擬縱深防禦執行「灘岸戰鬥支援」、「抵抗地帶戰鬥」等任務。射擊訓練時，官兵操作105榴砲執行「AFCS陸山精檢射擊」、「面積射擊」等課目，並因應戰場實況。軍方人士說，所謂的「AFCS陸山精檢射擊」，指的是砲兵部隊運用「等量、反向、平移修正原理」，使彈著點接近檢驗點之方法，此法又稱陸山射擊法。

在模擬「灘岸戰鬥支援」階段，官兵於初始砲陣地實施「彈幕帶射擊」，以火力打擊目標區，並同步驗證陣地轉換能力。過程中，官兵迅速撤收偽裝網、合併砲架等程序，隨即機動進入第1、2抵抗陣地，在時限內完成陣地佔領，並開設射擊指揮所、通信中心及火砲檢整與彈藥、藥包裝填等射擊前整備。

軍媒青年日報今天報導指出，隨著砲聲響徹陣地，砲班在陣地接續實施「AFCS陸山精檢射擊」，完成2發試射與3發效力射，射擊指揮所則依照每一發彈著點求取精確射擊諸元，官兵旋即操作「面積射擊」與「臨機目標射擊」等課目，以集中火力模擬壓制想定敵方部隊，展現砲兵部隊精訓勤練成果。

58砲指部砲3營砲2連砲長蔡詠學上士表示，砲兵部隊除了射擊要打得準，更須具備迅速轉移陣地的能力。（圖：取自國防部青年日報）

58砲指部砲3營砲2連砲長蔡詠學上士表示，此次基地訓練除強化砲班整體射擊能力外，也是一個帶領新進官兵熟悉流程的重要機會，他以過去下基地的經驗，在訓練規劃與現場指揮上貼近實戰需求，並依實際操作引導官兵逐步進入狀況，確保各項作業能依程序穩定推進。

蔡詠學指出，砲兵部隊除了射擊要打得準，更須具備迅速轉移陣地的能力，因此訓練中特別著重砲班在火砲駐鋤、偽裝架設與撤收等作業的熟練度，要求在時限內確實完成，雖然訓練過程相當辛苦，但透過反覆操演與測驗，看到砲班成績逐步提升，不僅驗證訓練成效，也能有效凝聚砲班全體的向心力。

58砲指部砲3營砲2連水平手林詠欣上兵指出，在射擊任務中需要面對短時間內處理大量數據的壓力，必須迅速協助射擊指揮所完成諸元驗算與求證，確保射擊指令正確無誤。（圖：取自國防部青年日報）

水平手林詠欣上兵則分享，在射擊任務中需要面對短時間內處理大量數據的壓力，必須迅速協助射擊指揮所完成諸元驗算與求證，確保射擊指令正確無誤，為了提升熟練度和克服緊張，他平時會主動請幹部出考題加強練習，透過大量計算培養對數據的敏銳度，以利在實彈射擊時能穩定完成任務。

