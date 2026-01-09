巴基斯坦擬軍售蘇丹 K-8攻擊機入列

圖為巴基斯坦空軍的喀喇崑崙-8。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕據巴基斯坦退役空軍上將及3名匿名消息人士透露，巴基斯坦即將與非洲國家蘇丹敲定一份價值達15億美元（約合新台幣473.5億元）的軍售協議，內容涉及防空系統、無人機以及10架輕型攻擊機。

《路透》報導，其中2名消息人士指出，軍售協議內容包括10架喀喇崑崙-8（Karakoram-8）輕型攻擊機、逾200架偵查或神風攻擊無人機以及先進防空系統。

巴基斯坦前空軍上將馬蘇德（Aamir Masood）說，這筆交易其實「已經談妥」。馬蘇德雖然已退役，但仍定期獲知空軍相關消息。

他補充說，除了喀喇崑崙-8攻擊機，巴基斯坦還願意提供超級穆希沙克（Super Mushshak）教練機，另外也有可能出售與中國合作研發、在巴基斯坦生產的梟龍戰機（JF-17），但他沒有提及具體數量或交付日期。

關於資金來源，馬蘇德指出，沙烏地阿拉伯可能會為蘇丹買單；1名消息人士表示，沙烏地阿拉伯安排了這樁交易，但沒有跡象顯示沙國打算為此出錢，另1名消息人士則說，沙烏地阿拉伯並未提供資金。

《路透》先前報導，巴基斯坦與沙烏地阿拉伯正在洽談一筆價值20億到40億美元（約合新台幣1兆262億元）的防務合約，馬蘇德說，對蘇丹的軍售協議可能包含在內，但尚未跟沙烏地阿拉伯方面進行確認。

