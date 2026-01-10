史上首次當年度預算未付委 王定宇轟藍白：拿國安當肉票極不道德

立法院在野黨團持續杯葛預算案，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇接受本報專訪說，在野黨以幫軍人加薪為藉口，卻行「綁架國防預算」之實，將國家安全當作政黨攻防的「肉票」，是極度危險且不道德的行為。（記者叢昌瑾攝）

〔記者方瑋立、涂鉅旻、陳治程／台北報導〕立法院在野黨團持續杯葛預算案，除七度封殺國防特別預算條例外，今年度的中央政府總預算案迄今亦尚未付委審查。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇接受本報專訪說，這是中華民國台灣立法院有史以來第一次，已經跨到新的年度，當年度預算竟然還沒「付委」審查；他批評在野黨以幫軍人加薪為藉口，卻行「綁架國防預算」之實，將國家安全當作政黨攻防的「肉票」，是極度危險且不道德的行為。

王定宇接受本報「軍武頻道」及政治中心專訪指出，在野黨聲稱要幫國軍加薪，卻無視憲法第70條規定，立法部門不應在未與行政部門討論下，逕自提出增加預算案。他強調，支持國軍調高待遇是大家的共識，但必須用「合憲合法」的方式，而非齊頭式地喊價，例如不分職務全部加薪一萬元，這既不專業也非真正幫助國軍。他說明，蔡英文政府到賴清德政府期間，本俸已調薪4次，各類職務加給更調整了18次，這才是針對部隊特性與人力需求的專業做法。

年度預算不審直接衝擊部隊後勤維保 王定宇：攸關國軍飛航安全

「用不合法、不合憲，製造政黨衝突的方式，到底是為了政治利益，還是真心要幫國軍？」王定宇質疑，在野黨現在的做法，不僅不是在審查預算，而是連「付委」都擋，這在過去從未發生過。他警告，年度預算不審查，直接衝擊的是部隊的彈藥、維保、訓練及零附件採購，這些都攸關飛行與航行安全，影響的是國軍弟兄姊妹的生命與國家總體安全。

王定宇形容，藍白兩黨現在的手段形同「綁架」，以「不加薪就不給你裝備、不加薪就不給你油料」的邏輯阻擋預算，將國防安全當成「肉票」。（記者叢昌瑾攝）

王定宇形容，藍白兩黨現在的手段形同「綁架」，以「不加薪就不給你裝備、不加薪就不給你油料」的邏輯阻擋預算，將國防安全當成「肉票」。王定宇引用國防部副部長徐斯儉近日在立院受訪所言，「台灣正在流失最珍貴的『時間』資源」，他向民眾黨喊話，既然前主席柯文哲曾公開表示「預算該審還是要處理」，黨團就應貫徹此立場，先讓預算付委。

他強調，藍白席次過半，付委後若有不滿，在野黨要逐條刪減，甚至有權力刪到「一毛不剩」；然而現在連付委都拒絕，導致國防預算完全無法進入實質討論，此舉正向國際社會傳遞極度危險的訊號，恐讓盟友誤以為台灣缺乏自我防衛決心，「若連我們自己都不在乎，誰要在乎台灣的安全？」王定宇呼籲，在野黨團幹部切勿自我放棄監督機會，若連付委審查都不願意，這完全是在欺騙社會，更是對國家安全的瀆職。

立法院9日召開院會，總預算案再度被藍白聯手擋下，民進黨團立委在議場中央高喊「我要審預算」。（資料照，記者陳逸寬攝）

