駁斥賴政府引戰論 王定宇：中共早於馬英九時代即演練「斬首」戰

〔記者方瑋立、涂鉅旻、陳治程／台北報導〕中共對台軍事威脅日益加劇，部分在野黨人士質疑政府強化國防是挑釁，甚至以此阻擋國防特別預算條例及年度國防預算審查。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇接受本報專訪直言，中國攻台從來不是意願問題，而是能力問題，早在於2014年馬英九執政時期，解放軍就在朱日和基地模擬對台「斬首」演習，這是中國侵略擴張的本質，與賴總統執政無關。

王定宇接受本報「軍武頻道」及政治中心專訪指出，國防部提出約1.25兆元的國防特別預算，目標是在2027年解放軍建軍百年、企圖具備攻台能力之前，讓台灣的防衛實力達成「跳躍式提升」。他引用美方常提及的「Not Today（不是今天）」嚇阻政策 ，強調投資國防的真正意義在於，當2027年到來時，讓中共發現台灣已經準備好了、變強了，導致其攻台能力評估為「未達標」，迫使中共必須將時間表往後延，這就是「投資國防就是投資和平」的真義。

共軍在內蒙兩處基地都複製了我博愛特區的建築分佈，進行對台斬首戰的訓練及空中轟炸攻擊。（圖取自矢板明夫臉書）

自美國日前閃電式推翻委國獨裁政權後，社群對中共可能採「委內瑞拉模式」侵台等謠言論調的討論就不斷流傳，王定宇駁斥，中國對台威脅是常態且動態升高的。他揭露，早於2014年馬英九政府時期，中共就已在朱日和戰術訓練基地複製我國總統府周遭進行「斬首」演練，且該地建築也不斷擴建至博愛特區規模，侵台野心昭然若揭。

因應中國野心 我現代化打擊能力升級「撐開」防衛作戰空間

「永遠不要質疑中國武力併吞台灣的野心」，王定宇直言，中國的威脅越來越大、越來越快，因此台灣現在要做大幅度的軍事提升，從蔡政府時期將國軍的營舍更新、戰力更新、訓練更新到採購現代化的武器，到賴總統發現「時間是最重要的資本」，所以要加大軍事投資，國防預算要達3%或5%以上，以及特別預算，目標就是讓台灣的戰力跳躍式提升，也因此必須透過特別預算建構「不對稱戰力」、「戰備重層」、「台灣之盾」及「增加彈藥存量」等四大支柱。

王定宇進一步說明，特別預算中的軍購項目，如M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統（HIMARS）等，都是為了建構現代化的打擊與嚇阻能力。例如海馬士系統搭配射程300公里的戰術飛彈（ATACMS），不僅能進行跨區火力支援，更能讓對岸的集結區、雷達站甚至S-300防空飛彈被迫後撤，進而撐開台灣空軍的作戰防禦空間。他強調，時間是台灣最珍貴的資源，阻擋預算就是流失時間，唯有加速建構體系化的防衛戰力，才能確保中共不敢輕舉妄動。

