軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

海軍陸戰隊「戒護營」槍械不一樣！ 美國「軍援」M4A1步槍亮相

2026/01/10 09:52

圖為美軍進行M4A1步槍實彈訓練。（取自DVIDS網站）圖為美軍進行M4A1步槍實彈訓練。（取自DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部為強化單兵戰力，今年至2028年將量產8.6萬枝國造T112新型步槍，目前已分批撥交給陸軍丶憲兵及全動署，但國軍地面部隊換裝槍械並不同調，眼尖的網友發現，專責為海軍反艦飛彈車組執行警戒與偵察任務的海軍陸戰隊「戒護營，官兵已換裝使用美製的M4A1步槍。

M4A1是美軍現役的標準制式步槍之一，設計初衷是為了提供一種更輕便、適合近距離戰鬥（CQB）且具備強大火力的武器。M4A1與標準M4（半自動、三發點放）不同，M4A1具備全自動射擊功能，機動性高，槍身短小、採用伸縮式槍托，非常適合城市戰、叢林戰及在車載/狹窄空間內使用。

M4A1目前廣泛配發於美國陸軍、特種部隊及全球多個國家的軍警單位。儘管美軍已開始採購如 XM7等新一代步槍，但M4A1憑藉其成熟的設計與高度模組化，依然是當前最主流的戰鬥武器之一。

軍備局205廠在2024年10月展示的XT112戰鬥步槍，現已正名為T112步槍並量產。（資料照，記者王藝菘攝）軍備局205廠在2024年10月展示的XT112戰鬥步槍，現已正名為T112步槍並量產。（資料照，記者王藝菘攝）

據了解，海軍陸戰隊「戒護營」使用的美製M4A1步槍，並非向美採購而來，而是美國政府先前軍援我國的各式武器裝備中的一項，至於是只有「戒護營」官兵使用，還是海軍陸戰隊的全部官兵都已換裝，軍方並未做進一步的評論。

在國造T112新型步槍的換裝方面，需求單位是陸軍丶憲兵及全動署系統，國防部律定由陸軍司令部統籌辦理。根據國防部115年度預算書顯示，陸軍司令部自去年至117年（2028年）統籌編列81億656萬4千元預算，採購86114枝T112新型步槍，其中，陸軍計畫籌獲7萬3049枝。

T112是軍備局205廠在T91步槍的基礎上，所研發的新型戰鬥步槍，可使用5.56公厘步槍彈，外觀與T91步槍有部分相似之處。不過，T112步槍的槍管T91多出2吋（約5.08公分），射擊精度也提升30％，槍管壽命則自6千發增至1萬發，對於單兵作戰的效益甚大。

陸軍官兵手持T91步槍參與「快速反應射擊」實彈訓練。（資料照）陸軍官兵手持T91步槍參與「快速反應射擊」實彈訓練。（資料照）

